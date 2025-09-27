Извор:
СРНА
27.09.2025
13:31
Хистерија око наводног упада дронова у ваздушни простор ЕУ и њеног пројекта "зида дронова" се интензивира како би се оправдало повећање војних издатака, рекао је шеф Одјељења за европска питања у руском Министарству спољних послова Владислав Маслењиков.
"Очигледно је да хистерија коју распирују чланице ЕУ око упада дронова на територију ЕУ и најаве одбрамбених пројеката са крупним називима теже само једном циљу, а то је да се јавности оправдају растући војни издаци у Европи на рачун социоекономских пројеката и пада животног стандарда", рекао је Маслењиков.
Он је напоменуо да нема јасноће у вези са дужином предложеног "зида дронова" и упозорио да ће личне амбиције и политичке игре владајућих елита у ЕУ на крају довести, како је навео, не до смањења, већ до повећања војних и политичких тензија на континенту.
ЕУ планира да изгради "зид дронова" од Балтичког до Црног мора, који би коштао, по различитим проћенама, од седам до десет милијарди евра.
Тај зид је пројекат у којем учествују Финска, Естонија, Летонија, Литванија, Пољска, Румунија и Бугарска.
План је да у тај пројекат укључе и Украјину, објавио је раније "Спутњик".
Тренутно на програму