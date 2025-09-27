Logo

Москва: Циљ хистерије око дронова оправдавање повећања војних издатака

Извор:

СРНА

27.09.2025

13:31

Коментари:

0
Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Хистерија око наводног упада дронова у ваздушни простор ЕУ и њеног пројекта "зида дронова" се интензивира како би се оправдало повећање војних издатака, рекао је шеф Одјељења за европска питања у руском Министарству спољних послова Владислав Маслењиков.

"Очигледно је да хистерија коју распирују чланице ЕУ око упада дронова на територију ЕУ и најаве одбрамбених пројеката са крупним називима теже само једном циљу, а то је да се јавности оправдају растући војни издаци у Европи на рачун социоекономских пројеката и пада животног стандарда", рекао је Маслењиков.

Радови на путу Бањалука-Приједор

Градови и општине

Возачи, стрпите се: Данас и сутра обустава саобраћаја на путу Бањалука-Приједор

Он је напоменуо да нема јасноће у вези са дужином предложеног "зида дронова" и упозорио да ће личне амбиције и политичке игре владајућих елита у ЕУ на крају довести, како је навео, не до смањења, већ до повећања војних и политичких тензија на континенту.

ЕУ планира да изгради "зид дронова" од Балтичког до Црног мора, који би коштао, по различитим проћенама, од седам до десет милијарди евра.

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто оптужио Хрватску: Желе да нам онемогуће куповину руске нафте како би стекли монопол

Тај зид је пројекат у којем учествују Финска, Естонија, Летонија, Литванија, Пољска, Румунија и Бугарска.

План је да у тај пројекат укључе и Украјину, објавио је раније "Спутњик".

Подијели:

Таг:

dronovi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сијарто оптужио Хрватску: Желе да нам онемогуће куповину руске нафте како би стекли монопол

Свијет

Сијарто оптужио Хрватску: Желе да нам онемогуће куповину руске нафте како би стекли монопол

2 ч

0
Радови на путу Бањалука-Приједор, обустава саобраћаја

Градови и општине

Возачи, стрпите се: Данас и сутра обустава саобраћаја на путу Бањалука-Приједор

2 ч

0
Несрећа у Рогушићима, обустављен саобраћај

Хроника

Саобраћај потпуно обустављен: Нова тешка несрећа у Српској

2 ч

0
Дивље депоније преплавиле Бањалуку

Бања Лука

Дивље депоније преплавиле Бањалуку

2 ч

0

Више из рубрике

Сијарто оптужио Хрватску: Желе да нам онемогуће куповину руске нафте како би стекли монопол

Свијет

Сијарто оптужио Хрватску: Желе да нам онемогуће куповину руске нафте како би стекли монопол

2 ч

0
Снажан земљотрес погодио Гансу, има повријеђених

Свијет

Снажан земљотрес погодио Гансу, има повријеђених

3 ч

0
Узбуна у НАТО-у: Мистериозни дронови запажени близу главне морнаричке базе Шведске

Свијет

Узбуна у НАТО-у: Мистериозни дронови запажени близу главне морнаричке базе Шведске

3 ч

0
Захарова: ЕУ се претвара у фашистичко чудовиште

Свијет

Захарова: ЕУ се претвара у фашистичко чудовиште

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

37

Lady Gaga објавила ријетке фотографије са вјереником

15

34

Опасан вирус се шири свијетом: Ово су симптоми

15

29

Шири се видео: Доналд Трамп на удару бошњачких медија, ипак он има пријатеље у БиХ

15

22

Сутра облачно и свјежије вријеме

15

20

Мушкарац (45) погинуо на радном мјесту: Врата се откачила и прикљештила га док је радио

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner