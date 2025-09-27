Саобраћај потпуно обустављен: Нова тешка несрећа у Српској

Извор:
АТВ
Због саобраћајне незгоде у мјесту Рогоушићи, на магистралном путу Сарајево-Пале, потпуно је обустављен саобраћај, саопштено је из Ауто-мото савеза (АМС) Републике Српске.
У току је полицијски увиђај, а из АМС-а моле возаче за стрпљење.
Према незваничним информацијама, у незгоди су учествовали камион и аутомобил, али за то још нема званичне потврде.
Није познато да ли је неко у удесу повријеђен.
