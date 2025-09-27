Logo

Саобраћај потпуно обустављен: Нова тешка несрећа у Српској

Извор:

АТВ

27.09.2025

13:18

Коментари:

0
Несрећа у Рогушићима, обустављен саобраћај
Фото: Вибер

Због саобраћајне незгоде у мјесту Рогоушићи, на магистралном путу Сарајево-Пале, потпуно је обустављен саобраћај, саопштено је из Ауто-мото савеза (АМС) Републике Српске.

У току је полицијски увиђај, а из АМС-а моле возаче за стрпљење.

Према незваничним информацијама, у незгоди су учествовали камион и аутомобил, али за то још нема званичне потврде.

Није познато да ли је неко у удесу повријеђен.

Тагови:

Саобраћајна несрећа

несрећа

удес

Пале

Коментари (0)
