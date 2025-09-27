Logo

Полиција на ногама: Унук осумњичен да је заклао бабу и дједа

Телеграф

27.09.2025

10:40

Полиција на ногама: Унук осумњичен да је заклао бабу и дједа
Фото: Танјуг/АП

Двоструко убиство догодило се у селу Богава код Деспотовца, гдје су у породичној кући пронађени супружници Р. Ж. (76) и Р. М. (79), док је осумњичени њихов унук М. М. (39).

Како сазнаје Телеграф.рс, они су у кући пронађени заклани око четири сата јутрос, а полиција је расписала потрагу за М. М.

Ронилац-270925

Занимљивости

Рус оборио рекорд: Заронио 126 метара у једном даху

Сумња се да је убиство починио унук брачног пара, али те информације нису потврђене.

(Телеграф.рс)

