Полиција на ногама: Унук осумњичен да је заклао бабу и дједа

Извор:
Телеграф
27.09.2025
10:40
Двоструко убиство догодило се у селу Богава код Деспотовца, гдје су у породичној кући пронађени супружници Р. Ж. (76) и Р. М. (79), док је осумњичени њихов унук М. М. (39).
Како сазнаје Телеграф.рс, они су у кући пронађени заклани око четири сата јутрос, а полиција је расписала потрагу за М. М.
Сумња се да је убиство починио унук брачног пара, али те информације нису потврђене.
