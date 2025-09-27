Страшна несрећа на бх. путевима: Сударила се три аута, има повријеђених

Извор:
Аваз
27.09.2025
09:25
Коментари:0
Једна особа повријеђена је у страшној несрећи која се током ноћи догодила у Сарајеву.
Несрећа се десила у улици Курта Счорка, када је дошло до судара три возила.
"Једна особа је задобила лаке тјелесне повреде", речено је за Аваз из Оперативног центра МУП Кантона Сарајево.
На овој дионици саобраћај је био блокиран до завршетка увиђаја.
