Logo

Страшна несрећа на бх. путевима: Сударила се три аута, има повријеђених

Извор:

Аваз

27.09.2025

09:25

Коментари:

0
Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Једна особа повријеђена је у страшној несрећи која се током ноћи догодила у Сарајеву.

Несрећа се десила у улици Курта Счорка, када је дошло до судара три возила.

Полиција Србија

Хроника

Тешка несрећа: Ауто потпуно смрскан, има мртвих

"Једна особа је задобила лаке тјелесне повреде", речено је за Аваз из Оперативног центра МУП Кантона Сарајево.

horoskop

Занимљивости

Прочитајте шта нам звијезде поручују данас

На овој дионици саобраћај је био блокиран до завршетка увиђаја.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Сарајево

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тешка несрећа: Ауто потпуно смрскан, има мртвих

Хроника

Тешка несрећа: Ауто потпуно смрскан, има мртвих

3 ч

0
Нафтна индустрија Србије (НИС)

Србија

Америка одгодила санкције НИС-у

3 ч

0
Одјекнула експлозија у сауни, више повријеђених

Свијет

Одјекнула експлозија у сауни, више повријеђених

3 ч

0
У Словенији отворена расправа о изласку из ЕУ и НАТО

Регион

У Словенији отворена расправа о изласку из ЕУ и НАТО

3 ч

0

Више из рубрике

Тешка несрећа: Ауто потпуно смрскан, има мртвих

Хроника

Тешка несрећа: Ауто потпуно смрскан, има мртвих

3 ч

0
Малољетник напаствовао дјевојчицу, ево каква казна га очекује

Хроника

Малољетник напаствовао дјевојчицу, ево каква казна га очекује

14 ч

0
Још једна незгода на бх. путевима: Аутом се "закуцао" код Амбасаде САД

Хроника

Још једна незгода на бх. путевима: Аутом се "закуцао" код Амбасаде САД

15 ч

0
Адел Кабаш, осумњичени за убиство у Сарајеву, ухапшен у Београду по Интерполовој потјерници

Хроника

Погледајте муњевиту акцију у којој је ухапшен осумњичени за убиство у БиХ

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

33

Грлић Радман оговорио Комшићу: Нелегитимни члан Предсједништва наставља да урушава БиХ

12

27

Комшије откриле детаље крвавог пира: Нико није знао шта се десило, али није слутило на добро

12

26

Детаљи трагедије: Мушкарац погинуо у судару три аута, други превезен у болницу

12

18

Премијер Србије у посјети УКЦ-у Српске

12

16

За 3 знака јесен ће бити попут најлепшег љубавног филма

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner