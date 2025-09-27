Одјекнула експлозија у сауни, више повријеђених

Извор:
У експлозији гаса у сауни у Јангџуу, око 25 километара северно од Сеула, повријеђено је 28 особа, саопштили су данас званичници.
Несрећа се догодила у сувој сауни, а ватрогасци су навели да су један запослени и двије муштерије тешко повријеђени.
Ватрогасне службе су послале 42 припадника и 17 јединица опреме на спасилачке операције. Због инцидента су евакуисане десетине других муштерија. Власти истражују узрок експлозије, пише Б92.
