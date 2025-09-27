Logo

Одјекнула експлозија у сауни, више повријеђених

Б92

27.09.2025

Одјекнула експлозија у сауни, више повријеђених
У експлозији гаса у сауни у Јангџуу, око 25 километара северно од Сеула, повријеђено је 28 особа, саопштили су данас званичници.

Несрећа се догодила у сувој сауни, а ватрогасци су навели да су један запослени и двије муштерије тешко повријеђени.

Ватрогасне службе су послале 42 припадника и 17 јединица опреме на спасилачке операције. Због инцидента су евакуисане десетине других муштерија. Власти истражују узрок експлозије, пише Б92.

Тагови:

Seul

eksplozija

