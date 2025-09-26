Logo

Роксана тукла и злостављала дјецу у вртићу: Познато на коликогодина робије је осуђена

Извор:

Телеграф

26.09.2025

20:36

Коментари:

0
Роксана тукла и злостављала дјецу у вртићу: Познато на коликогодина робије је осуђена
Фото: Pixabay

Васпитачица из једног вртића у Великој Британији, која је злостављала 21 дијете, осуђена је на осам година робије.

Роксану Лецку (22) снимиле су надзорне камере како штипа и удара ногама и рукама дјецу док је радила у сада затвореном вртићу "Риверсиде" у Лондону, пренио је Скај Њуз.

Она је такође виђена како агресивно прекрива уста дјечаку који је почео да плаче, а њен образац понашања на суду је описан као "изузетно окрутан".

Органик фест-26092025

Друштво

Отворен пети "Органик фест Српске"

Лецка је признала кривицу за седам тачака оптужнице за окрутност према особи млађој од 16 година. Порота на суду у Кингстону прогласила ју је кривом по још 14 тачака оптужнице на суђењу у јуну.

Полиција је прегледала снимке надзорних камера из неколико дана у јуну 2024. које су показале како штипа и гребе дјецу испод одјеће, по рукама, ногама и стомаку. Неколико дјеце штипала је више десетина пута тога дана.

Већина дјеце на снимцима је плакала и показивала страх у њеној близини. Неколико родитеља дјеце која су била код ове учитлејице из пакла пријавило је необичне повреде и модрице у марту и мају 2024. Остали случајеви злостављања укључивали су ударање дјетета које је било на поду, гурање дјеце преко кревета и гурање дјетета на душек у спаваћој соби.

Policija

Хроника

И специјалци реаговали због удеса у бх. граду

"Починили сте вишеструка дјела непотребног насиља", рекла је судија Сара Пласчкес током изрицања пресуде и додала:

"Након што бисте починили та дела окрутности, провјеравали би да ли вас посматрају остали чланови особља. Често би неко дете било тихо и срећно и играло се прије него што бисте му намјерно нанијели бол, натјеравши га да плаче, покушава да побјегне и превија се од болова. Ваше криминално понашање с правом се може окарактерисати као садистичко".

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

zlostavljanje djece

vrtić

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Отворен пети "Органик фест Српске"

Друштво

Отворен пети "Органик фест Српске"

36 мин

0
Захарова: Европа никада није била ближе трећем свјетском рату

Свијет

Захарова: Европа никада није била ближе трећем свјетском рату

40 мин

0
"Ми играмо, они побјеђују" : Хуманитарни турнир окупио бивше фудбалске асове

Фудбал

"Ми играмо, они побјеђују" : Хуманитарни турнир окупио бивше фудбалске асове

42 мин

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Судбина ће испунити тајне жеље само за ова 4 хороскопска знака

44 мин

0

Више из рубрике

Захарова: Европа никада није била ближе трећем свјетском рату

Свијет

Захарова: Европа никада није била ближе трећем свјетском рату

40 мин

0
Урушио се рудник злата: Страхује се да има преко 100 жртава

Свијет

Урушио се рудник злата: Страхује се да има преко 100 жртава

1 ч

0
Доналд и Меланија Трамп на степеницама у УН

Свијет

Читач са усана открио шта је Меланија рекла Трампу док је упирао прст у њу

1 ч

0
Дрон у лету

Свијет

Након Француске узбуна и у Њемачкој због непознатих дронова

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

06

Виц дана: 20 година брака

21

04

Уз ове савјете ефикасно се ријешите "пивског" стомака

21

03

"Хрватска више не скрива подмукле намјере о одлагању нуклеарног отпада"

20

53

Хорор у Славонском Броду: Дјечака тукли, пљували, гађали урином док није пао у несвијест

20

49

Отворен Конгрес Кардиолога - Шеранић: Циљ - стандардизација кардиолошке праксе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner