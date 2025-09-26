Роксана тукла и злостављала дјецу у вртићу: Познато на коликогодина робије је осуђена

Извор:
Телеграф
26.09.2025
20:36
Васпитачица из једног вртића у Великој Британији, која је злостављала 21 дијете, осуђена је на осам година робије.
Роксану Лецку (22) снимиле су надзорне камере како штипа и удара ногама и рукама дјецу док је радила у сада затвореном вртићу "Риверсиде" у Лондону, пренио је Скај Њуз.
Она је такође виђена како агресивно прекрива уста дјечаку који је почео да плаче, а њен образац понашања на суду је описан као "изузетно окрутан".
Лецка је признала кривицу за седам тачака оптужнице за окрутност према особи млађој од 16 година. Порота на суду у Кингстону прогласила ју је кривом по још 14 тачака оптужнице на суђењу у јуну.
Полиција је прегледала снимке надзорних камера из неколико дана у јуну 2024. које су показале како штипа и гребе дјецу испод одјеће, по рукама, ногама и стомаку. Неколико дјеце штипала је више десетина пута тога дана.
Већина дјеце на снимцима је плакала и показивала страх у њеној близини. Неколико родитеља дјеце која су била код ове учитлејице из пакла пријавило је необичне повреде и модрице у марту и мају 2024. Остали случајеви злостављања укључивали су ударање дјетета које је било на поду, гурање дјеце преко кревета и гурање дјетета на душек у спаваћој соби.
"Починили сте вишеструка дјела непотребног насиља", рекла је судија Сара Пласчкес током изрицања пресуде и додала:
"Након што бисте починили та дела окрутности, провјеравали би да ли вас посматрају остали чланови особља. Често би неко дете било тихо и срећно и играло се прије него што бисте му намјерно нанијели бол, натјеравши га да плаче, покушава да побјегне и превија се од болова. Ваше криминално понашање с правом се може окарактерисати као садистичко".
