Судбина ће испунити тајне жеље само за ова 4 хороскопска знака

Извор:
Она
26.09.2025
20:24
Коментари:0
Јесен носи промјене, али овог октобра четири хороскопска знака могу очекивати право олакшање и прилике које су дуго чекали. Вага, Стрелац, Шкорпија и Јарац – припремите се, Универзум вам коначно даје зелено свјетло!
Откријте који знакови ће коначно добити признање, љубав и богатство које заслужују.
Октобар је идеалан за нови почетак у везама, драге Ваге. Нова познанства и романтичне авантуре већ куцају на ваша врата. Ваше растуће самопоуздање помоћи ће вам да привучете позитивне промјене и у каријери. Коначно ћете пронаћи равнотежу и унутрашњи мир о којем сте дуго сањали.
Хроника
И специјалци реаговали због удеса у бх. граду
Фокус је на личном и професионалном расту, хармонији и романтичним приликама. Октобар је симболички приказан као “нови почетак”.
Стријелчеви, спремите се за чудо! Средином октобра Универзум вам отвара нове путеве – путовања, узбудљиве пројекте и инспиративне везе. Финансијска стабилност и осјећај утемељености доносе вам дуго очекивани мир.
Република Српска
Република Српска одржава сарадњу са међународним партнерима
Стријелац добија прилике за лични и професионални развој, са нагласком на нова искуства и сигурност. “Чудо” симболизује неочекиване, позитивне промјене.
Октобар за Шкорпије је вријеме чишћења и обнове. Стари проблеми нестају, а интуиција вам помаже да донесете храбре, али исправне одлуке. Могућа је права, дубоко укоријењена љубав и нови ниво интимности у вашим везама.
Република Српска
Ковачевић: Уколико СНСД одлучи да изађе на изборе, наш кандидат побјеђује без проблема
Нагласак је на трансформацији и личном расту. Шкорпије могу очекивати емотивне и духовне промјене, са јачањем блиских односа.
Јарчеви, ваш труд ће се коначно исплатити! Финансијски добици, позитивне промјене на послу и унутрашњи мир – све то долази у другој половини мјесеца. Коначно, можете се опустити и уживати у плодовима свог рада.
Република Српска
Ковачевић: Уколико СНСД одлучи да изађе на изборе, наш кандидат побјеђује без проблема
Јарчеви добијају награду за свој рад и дисциплину. Фокус је на стабилности, успјеху и осјећају задовољства постигнутим.
Кошарка
45 мин0
Хроника
50 мин0
Градови и општине
50 мин0
Република Српска
51 мин0
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
3 ч0
Најновије
Најчитаније
21
06
21
04
21
03
20
53
20
49
Тренутно на програму