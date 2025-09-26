Дому здравља Добој дониран ултразвучни уређај

Извор:
26.09.2025
На одјељењу гинекологије добојског Дома здравља годишње обаве 15. 500 прегледа. Од тога су пет до шест хиљада ултразвучни прегледа. Троје гинеколога дијелило је један апарату. Нови, серије С8 који је стигао у ту службу, олакшаће им рад.
“Сад је нас троје радило на једном апарату то је ипак напорно не можемо се потрефити са терминима, сада кад смо добили овај апарат пуно нас је растеретило”, рекао је Младен Благојевић, специјалиста гинекологије и акушерства.
Коштао је око 125. 000 марака. Набавку су финансирали Дом здравља, град и Министарство за људска права и избјеглице.
“Министарство за људска права и избјеглице БиХ је Дому здравља у двије године обезбиједило преко 100. 000 марака кроз опрему”, рекао је Севлид Хуртић, министар за људска права и избјеглице БиХ.
Осим ултразвучног апарата, раније су набављени холтер и стоматолошка столица. Ту није крај потребама ове здравствене установе.
“Хтјели бисмо да опремимо још један кабинет на служби за гинекологију. На служби за радиологију планирамо, али ту су нам потребна донаторска средства или помоћ града да набавимо дигитални рендгентски апарат", рекао је Владимир Марковић, директор Дома здравља Добој.
Апарати би требало да подстакну превенцију становништва. Посебно ромске популације, на шта се град Добој и обавезао акционим планом.
“Којим се ми као градска управа обавезујемо да створимо боље услове живота Рома на подручју наше локалне заједнице и то је обавеза свих нас а ово је показатељ да смо ми опредијељени", рекла је Дијана Каленић, замјеник градоначелника Добоја.
Уз подизање свијести о значају превенције, у фокусу је и образовање. Ове године у добојским школама је око 70 ђака из ромске популације, а у граду живи 250 Рома.
