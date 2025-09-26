Logo

Дому здравља Добој дониран ултразвучни уређај

Извор:

АТВ

26.09.2025

20:16

Коментари:

0
Дому здравља Добој дониран ултразвучни уређај
Фото: АТВ

На одјељењу гинекологије добојског Дома здравља годишње обаве 15. 500 прегледа. Од тога су пет до шест хиљада ултразвучни прегледа. Троје гинеколога дијелило је један апарату. Нови, серије С8 који је стигао у ту службу, олакшаће им рад.

“Сад је нас троје радило на једном апарату то је ипак напорно не можемо се потрефити са терминима, сада кад смо добили овај апарат пуно нас је растеретило”, рекао је Младен Благојевић, специјалиста гинекологије и акушерства.

Коштао је око 125. 000 марака. Набавку су финансирали Дом здравља, град и Министарство за људска права и избјеглице.

“Министарство за људска права и избјеглице БиХ је Дому здравља у двије године обезбиједило преко 100. 000 марака кроз опрему”, рекао је Севлид Хуртић, министар за људска права и избјеглице БиХ.

Осим ултразвучног апарата, раније су набављени холтер и стоматолошка столица. Ту није крај потребама ове здравствене установе.

“Хтјели бисмо да опремимо још један кабинет на служби за гинекологију. На служби за радиологију планирамо, али ту су нам потребна донаторска средства или помоћ града да набавимо дигитални рендгентски апарат", рекао је Владимир Марковић, директор Дома здравља Добој.

Апарати би требало да подстакну превенцију становништва. Посебно ромске популације, на шта се град Добој и обавезао акционим планом.

“Којим се ми као градска управа обавезујемо да створимо боље услове живота Рома на подручју наше локалне заједнице и то је обавеза свих нас а ово је показатељ да смо ми опредијељени", рекла је Дијана Каленић, замјеник градоначелника Добоја.

Уз подизање свијести о значају превенције, у фокусу је и образовање. Ове године у добојским школама је око 70 ђака из ромске популације, а у граду живи 250 Рома.

Подијели:

Тагови:

Dom zdravlja

Doboj

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милорад Додик, отварање ливнице

Градови и општине

Свечано отвoрена нова ливница у Лакташима

2 ч

0
Horoskop

Занимљивости

Стижу невоље и изазови за три знака

2 ч

0
Ливница у Лакташима

Економија

Ливница у Лакташима доказ за велике пројекте институција и приватног сектора

2 ч

0
Преминуо Драган Батар: Биће упамћен као легенда бањалучког бокса

Остали спортови

Преминуо Драган Батар: Биће упамћен као легенда бањалучког бокса

2 ч

0

Више из рубрике

Милорад Додик, отварање ливнице

Градови и општине

Свечано отвoрена нова ливница у Лакташима

2 ч

0
Поцо: ПМП ливница најважнија инвестиција коју смо направили

Градови и општине

Поцо: ПМП ливница најважнија инвестиција коју смо направили

3 ч

0
У Лакташима отварање најсавременије ливнице у Европи

Градови и општине

У Лакташима отварање најсавременије ливнице у Европи

8 ч

0
Мирослав Суџум остаје предсједник СО Билећа – није у сукобу интереса

Градови и општине

Мирослав Суџум остаје предсједник СО Билећа – није у сукобу интереса

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

06

Виц дана: 20 година брака

21

04

Уз ове савјете ефикасно се ријешите "пивског" стомака

21

03

"Хрватска више не скрива подмукле намјере о одлагању нуклеарног отпада"

20

53

Хорор у Славонском Броду: Дјечака тукли, пљували, гађали урином док није пао у несвијест

20

49

Отворен Конгрес Кардиолога - Шеранић: Циљ - стандардизација кардиолошке праксе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner