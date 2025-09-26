Свечано отвoрена нова ливница у Лакташима

Извор:
Предсједник Републике Српске Милорад Додик и власник и директор италијанске компаније ПМП Луиђино Поцо свечано су отворили ПМП ливницу у пословној зони Александровац у Лакташима, најсавременију у Европи.
Предсједник Републике Српске Милорад Додик најавио је да ће покренути иницијативу да власнику и директору италијанске компаније ПМП Луиђину Поцу буде додијељено једно од најважнијих признања Српске за инвестирања на овом простору.
Додик је навео да ће ти бити у данима када Република српска обиљежава своје празнике.
"Ви сте учинили да можете бити поносни на оно што сте овдје урадили. Чуо сам да смо били добри домаћини, то ћемо наставити и даље да радимо а вас молимо да не одустанете од нас", рекао је Додик на отварању ливнице у Пословној зони Александровац у Лакташима.
Истакао је да је задовољство бити на овом мјесту, нагласивши да иза човјека не остају приче већ дјела.
Градоначелник Лакташа Мирослав Бојић рекао је да ПМП ливница представља технолошку револуцију у области металургије и индустријске производње.
"Ово је највећа инвестиција на простору Републике Српске и БиХ у посљедњих неколико година", истакао је Бојић.
Бојић је истакао да је ово потпуно аутоматизована ливница у Европи, те да ће пројекат у три фазе укупне вриједности од 100 милиона евра запослити 300 радника са подручја Лакташа, Градишке, Бањалуке и других локалних заједница.
Поносан је, каже, на мјере које су предузели да омогуће овакве инвестиције попут бесплатног земљишта, инфраструктуре, дозвола.
"Лакташи су данас препознати широм Европе као стабилна и атрактивна пословна средина за улагање. Стратешка улагања у инфраструктуру, повољни услови и подршка институција чине нас повољним партнером инвеститорима", истакао је Бојић.
Захвалио је предсједнику Републике Српске Милораду Додику чија је иницијатива и одлука да се индустријска зона у Александровцу препозна као кључни привредни простор била пресудна.
Свечаности су присуствовали и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, премијер Републике Српске Саво Минић, министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић, градоначелници Лакташа Мирослав Бојић и Градишке Зоран Аџић.
На свечаном отварању је истакнуто да је ово највећа инвестиција на простору Републике Српске и БиХ у посљедњих неколико година.
Ова инвестиција је вриједна 35 милиона евра и пословаће у оквиру италијанске ПМП групације. У првој фази намјеравају да запосле 100 радника, а 300 када буде у пуном капацитету.
Цјелокупан погон, када буде завршен, могао достићи улагања од 100 милиона евра.
Производиће дијелове за радне машине у бројним гранама привреде.
На ову инвестицију компанија се одлучила након позитивних искустава које групација има у Републици Српској кроз пословање ПМП "Јелшинград" из Градишке.
Тренутно на програму