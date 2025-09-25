Logo

Драшковић за АТВ открио: Требиње добија атракцију какву не познаје Европа

25.09.2025

17:37

Родољуб Драшковић
Један од највећих херцеговачких инвеститора, познат као Херцеговачки кнез и Краљ чоколаде, Родољуб Драшковић, открио је за АТВ како је дошао на идеју да направи Град Сунца у Требињу.

У шали за нашу телевизију каже, да упркос поменутим надимцима, најдраже му је када га зову пропали умјетник. На питање зашто "пропали", он нам одговара:

"Нисам се остварио, мада сам апсолвент на Позоришној Академији. Писао сам прозу, стихове, али нигдје се нисам доказао и зато сам се одредио да се бавим бизнисом".

Шулић и Шеранић у АТВ Специјалу

Градови и општине

Шулић у АТВ Специјалу: У Требињу нема ниједан слободан кревет - успјех туристичких ваучера

Потом је открио од куд је добио идеју да у херцеговачком кршу направи Град Сунца.

"То је једноставно моја визија да оставим своје дјело у Херцеговини, одакле потичем. Запао ме је крш, ништа друго. Саопштио сам 'овдје ће бити град' и би град - Град Сунца. Данас је Град Сунца позната и призната туристичка дестинација широм Европе, па и свијета. Овдје сам више од 15 година, моја дјела остају, индустрија ради, трговина ради, угоститељство и туризам су у успону. Нема нам краја", каже Драшковић за АТВ.

Најавио је и нове пројекте.

alen seranic

Градови и општине

Шеранић за АТВ: Билећа стала на своје ноге, Дом здравља проширио спектар услуга

"Отварамо и зимски парк, односно градимо га. То ће исто бити свјетска атракција какву не познаје Европа. Њега ћемо завршити до наредне туристичке сезоне", поручио је Драшковић.

Требиње

Rodoljub Drašković

Туризам

