Драшковић за АТВ открио: Требиње добија атракцију какву не познаје Европа

Извор:
АТВ
25.09.2025
17:37
Један од највећих херцеговачких инвеститора, познат као Херцеговачки кнез и Краљ чоколаде, Родољуб Драшковић, открио је за АТВ како је дошао на идеју да направи Град Сунца у Требињу.
У шали за нашу телевизију каже, да упркос поменутим надимцима, најдраже му је када га зову пропали умјетник. На питање зашто "пропали", он нам одговара:
"Нисам се остварио, мада сам апсолвент на Позоришној Академији. Писао сам прозу, стихове, али нигдје се нисам доказао и зато сам се одредио да се бавим бизнисом".
Потом је открио од куд је добио идеју да у херцеговачком кршу направи Град Сунца.
"То је једноставно моја визија да оставим своје дјело у Херцеговини, одакле потичем. Запао ме је крш, ништа друго. Саопштио сам 'овдје ће бити град' и би град - Град Сунца. Данас је Град Сунца позната и призната туристичка дестинација широм Европе, па и свијета. Овдје сам више од 15 година, моја дјела остају, индустрија ради, трговина ради, угоститељство и туризам су у успону. Нема нам краја", каже Драшковић за АТВ.
Најавио је и нове пројекте.
"Отварамо и зимски парк, односно градимо га. То ће исто бити свјетска атракција какву не познаје Европа. Њега ћемо завршити до наредне туристичке сезоне", поручио је Драшковић.
