Обезбијеђен новац за нови котао у гатачком Средњошколском центру

Министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић данас је посјетио Средњошколски центар "Перо Слијепчевић“ у Гацку и разговарао са директором школе Александром Гуровићем о раду установе и изазовима са којима се школа суочава.
Голубовић је нагласио да је рјешавање питања гријања један од приоритета, подсјетивши да је Министарство обезбиједило 30.000 КМ за набавку новог котла за централно гријање, тако да ће грејна сезона у овој школи почети редовно.
Он је додао да је намјера Министарства да у наредном периоду обиђе све образовне установе у Српској како би били присутнији на терену.
"Моја интенција је да и ја и моји помоћници будемо што више на терену, да саслушамо проблеме и заједно тражимо рјешења. Само директном комуникацијом можемо унаприједити рад школа“, поручио је Голубовић.
Директор Гуровић захвалио је министру на посјети и подршци, истичући да ће нови котао значајно побољшати услове за рад у овој школи.
