Младић имао сексуални однос са коњем: Ево колику казну мора да плати

Телеграф
25.09.2025
15:20
Двадесетдвогодишњи Британац мораће да плати 850 евра, уз обавезну 40-дневну рехабилитацију, након што је признао кривицу за сексуални чин са коњем.
Становник Редрута у Корнволу, В. Б, ухваћен је и експресно осуђен, али ово није једини случај у свијету, преноси Метро.
Британски медиј подсјећа на случај из 2020. године, када је неименовани мушкарац признао сексуални однос са коњем, али је избјегао санкције. Наиме, држава није имала регулисан закон против бестијалности.
Инцидент се догодио у округу Свитвотер, у Вајомингу, а починилац је снимљен како злоставља коња и теле.
Портпарол локалне полиције, Џејсон Мовер, тада је изјавио: “Иако шокантно, овакви случајеви су правно веома сложени. Вајоминг је једна од ријетких савезних држава која нема закон о бестијалности. Да би се задовољили елементи оптужбе, морали бисмо доказати да су их дјела осумњиченог стварно повриједила”.
С друге стране, 45-годишњи Ц. Ц. из Тексаса није избјегао казну.
Он је тврдио да је повријеђен у несрећи након чега је потражио склониште у оближњој штали. Ипак, полиција је сматрала да га је коњ ударио.
Убрзо, кажњен је у складу са законима о бестијалности у Тексасу.
