Зеленски открио када ће бити спреман за оставку и запријетио Кремљу

25.09.2025

15:13

Фото: Танјуг/АП

Украјински предсједник Володимир Зеленски изјавио је да ће бити спреман да поднесе оставку након завршетка сукоба, али да Украјина наставља да одговара на руске нападе, објавио је "Аксиос".

Зеленски је у интервјуу за Аксиос, који је дао на Менхетну непосредно прије него што је напустио Генералну скупштину УН и кренуо назад за Кијев, рекао да има експлицитну подршку америчког предсједника Доналда Трампа за употребу циљаних напада на руске енергетске објекте и фабрике оружја, уколико Украјина добије додатно дугометно оружје.

Он је нагласио да Украјина неће бомбардовати цивиле, али да званичници Кремља "морају да знају гдје су склоништа од бомби" у случају наставка рата.

Зеленски је, такође, критиковао прошломјесечни самит Доналда Трампа и руског предсједника Владимира Путина на Аљасци, наводећи да је руски предсједник "добио оно што је желио", док Украјина и даље тражи нове системе наоружања који би могли да убрзају крај сукоба.

Предсједник Украјине је додао да је током састанка са Трампом у уторак у Њујорку нагласио потребу за посебним системом наоружања, који ће, како је рекао, служити прије свега као притисак на Путина да сједне за преговарачки сто.

Зеленски је рекао да ће именовати систем када се "камере искључе", додајући да му је Трамп рекао: "Радићемо на томе".

Володимир Зеленски

Русија

Украјина

Kremlj

