Јак земљотрес погодио Мексико

Земљотрес јачине 5,8 степени по Рихтеровој скали погодио је данас западну обалу Мексика, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.
Епицентар земљотреса био је на отвореном мору, на дубини од 10 километара, на удаљености од 198 километара од Ла Манзаниље у држави Халиско.
За сада нема извештаја о повријеђенима и материјалној штети. Није издато упозорење на опасност од цунамија.
