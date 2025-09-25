Logo

Јак земљотрес погодио Мексико

25.09.2025

13:26

Јак земљотрес погодио Мексико
Фото: Pixabay

Земљотрес јачине 5,8 степени по Рихтеровој скали погодио је данас западну обалу Мексика, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.

Епицентар земљотреса био је на отвореном мору, на дубини од 10 километара, на удаљености од 198 километара од Ла Манзаниље у држави Халиско.

За сада нема извештаја о повријеђенима и материјалној штети. Није издато упозорење на опасност од цунамија.

