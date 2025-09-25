Logo

Кремљ: Русија је спремна

Извор:

Спутник Србија

25.09.2025

11:56

Коментари:

0
Кремљ: Русија је спремна
Фото: Танјуг/АП

Русија је спремна да учествује у процесу општег одустајања од биолошког оружја, али би требало да се ова иницијатива предсједника САД Доналда Трампа формализује у писаној форми, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Ово је свакако веома важан позив и који се може поздравити. Наравно, руска страна је спремна да учествује у таквом процесу општег одустајања од биолошког оружја", рекао је Песков.

Он је нагласио да Москва подржава Трампову иницијативу.

Меморијални турнир Ариел Богдановић

Кошарка

Богдановић, Ракочевић, Марјановић и Катић позивају на меморијални турнир “Ариел Богдановић”

"Али, наравно, било би добро да се то некако формализује, опет на међународном нивоу", оцијенио је портпарол Кремља.

Такође је примијетио да је ова идеја бриљантна.

Амерички предсједник Доналд Трамп у уторак је изјавио да свјетска заједница мора потпуно да одустане од развоја биолошког оружја, наводећи да су његове посљедице "невјероватно опасне".

