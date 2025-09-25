Logo

Богдановић, Ракочевић, Марјановић и Катић позивају на меморијални турнир “Ариел Богдановић”

Извор:

АТВ

25.09.2025

11:52

Коментари:

0
Богдановић, Ракочевић, Марјановић и Катић позивају на меморијални турнир “Ариел Богдановић”
Фото: screenshot

У Бањалуци ће за викенд бити одржан трећи меморијални турнир “Ариел Богдановић”.

Баскет 3x3 ће се играти у суботу (27.09) код Основне школе "Бранко Ћопић", а екипе би требало да дођу до 11:45 часова.

Играче су на турнир позвала и нека од највећих имена српске кошарке као што су Богдан Богдановић, Игор Ракочевић, Бобан Марјановић и Рашко Катић.

Подсјећамо, турнир се организује у знак сјећања на трагично настрадалог Бањалучанина Ариела Богдановића за чије убиство је осуђен Далибор Мандић.

Подијели:

Тагови:

Ариел Богдановић

Богдан Богдановић

Igor Rakočević

turnir

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мајка убијеног Бањалучанина за АТВ након пресуде: Монструму није одговарала његова свјетлост

Хроника

Мајка убијеног Бањалучанина за АТВ након пресуде: Монструму није одговарала његова свјетлост

2 мј

0
Далибор Мандић осуђен за убиство Ариела Богдановића: Ово је казна

Хроника

Далибор Мандић осуђен за убиство Ариела Богдановића: Ово је казна

2 мј

0
Огласио се Мандићев адвокат након пресуде

Хроника

Огласио се Мандићев адвокат након пресуде

2 мј

0
Суд прихватио признање: Ево како је образложена пресуда Далибору Мандићу

Хроника

Суд прихватио признање: Ево како је образложена пресуда Далибору Мандићу

2 мј

0

Више из рубрике

Крај свим гласинама: Познато да ли Јокић остаје у Денверу

Кошарка

Крај свим гласинама: Познато да ли Јокић остаје у Денверу

2 ч

0
Српски кошаркаш потписао за ФМП

Кошарка

Српски кошаркаш потписао за ФМП

20 ч

0
Преминуо Александар Остојић

Кошарка

Преминуо Александар Остојић

2 д

0
Košarkaš Turske Alperin Šengun

Кошарка

Шенгуну све лађе потонуле након пораза у финалу Еуробаскета, а сада стижу још горе вијести

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

24

У наредних 10 година нестаће ова занимања

13

15

Заплијењене фалсификоване ''Лабубу лутке'' вриједне више од 3,5 милиона фунти

13

14

Министри у радној посјети Билећи

13

10

Google тестира аутоматско пребацивање са лозинки на кључеве

13

00

Петровић: Грађани Српске желе добре магистралне путеве у Херцеговини

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner