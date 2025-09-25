Богдановић, Ракочевић, Марјановић и Катић позивају на меморијални турнир “Ариел Богдановић”

Извор:
АТВ
25.09.2025
11:52
Коментари:0
У Бањалуци ће за викенд бити одржан трећи меморијални турнир “Ариел Богдановић”.
Баскет 3x3 ће се играти у суботу (27.09) код Основне школе "Бранко Ћопић", а екипе би требало да дођу до 11:45 часова.
Играче су на турнир позвала и нека од највећих имена српске кошарке као што су Богдан Богдановић, Игор Ракочевић, Бобан Марјановић и Рашко Катић.
Подсјећамо, турнир се организује у знак сјећања на трагично настрадалог Бањалучанина Ариела Богдановића за чије убиство је осуђен Далибор Мандић.
Хроника
2 мј0
Хроника
2 мј0
Хроника
2 мј0
Хроника
2 мј0
Најновије
Најчитаније
13
24
13
15
13
14
13
10
13
00
Тренутно на програму