Богдановић, Ракочевић, Марјановић и Катић позивају на меморијални турнир “Ариел Богдановић”

Баскет 3x3 ће се играти у суботу (27.09) код Основне школе "Бранко Ћопић", а екипе би требало да дођу до 11:45 часова.

Играче су на турнир позвала и нека од највећих имена српске кошарке као што су Богдан Богдановић, Игор Ракочевић, Бобан Марјановић и Рашко Катић.

Подсјећамо, турнир се организује у знак сјећања на трагично настрадалог Бањалучанина Ариела Богдановића за чије убиство је осуђен Далибор Мандић.