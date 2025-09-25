Крај свим гласинама: Познато да ли Јокић остаје у Денверу

25.09.2025
11:06
Вријеме је да се полако спусте страсти и окончају спекулације, јер Никола Јокић не мрда из Денвера. Иако недјељама круже гласине да одбитак новог уговора српског кошаркаша, отвара врата евентуално другим тимова за потпис најбољег на свијету, поуздани новинар "The Рингера", Зек Лав, тврди да центар Нагетса ни у једном тренутку није изразио жељу да напусти франшизу из Колорада, већ напротив.
Не само да се обавезао на верност клубу који га је драфтовао и омогућио да постане ово што јесте, него је и дао гаранције да ће идуће године потписати нови уговор, када се за то створе бољи финансијски услови (по њега).
Како је Лав додао, нико у Денверу није трепнуо због одлуке Србина.
Иако се у јавности створила слика према којем би Јокић (можда) могао да оде у сунчану Калифорнију код Луке Дончића у Лејкерсе, или пак Голден стејт, који разматра своје опције на више фронтова, српски центар ни једног тренутка није размишљао о одласку, што је више пута помињао.
Ствар је, дакле, искључиво финансијске природе, пошто би му годину дана чекања, донијело додатних 80 милиона долара према новом супермакс уговору, који га чека идућег љета.
"Колико сам чуо, нико у Денверу није ни трепнуо, ни приватно ни јавно, када је Јокић рекао: 'Знате шта, финансијски нема смисла да то урадим овог љета, хајде да се вратимо на ту тему сљедећег.' Никада, ни у једном тренутку - упркос смјенама тренера у посљедњем тренутку, промјенама на ростеру, губитку важних играча због пореза - није било ни назнаке да овај момак жели да оде у други тим", тврди Лав.
Подсјетимо, Јокић је потписао максимални уговор који му важи до краја сезоне 2026/27 уз играчку опцију на годину дана. Идуће сезоне плата ће му бити нешто више од 55 милиона долара, а вриједност новог (четворогодишњег) уговора би била око 293 милиона долара.
