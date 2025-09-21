Logo

Маринковић залијепио тројку у стилу Кецмана! Погледајте овај потез

Извор:

Курир

21.09.2025

12:21

Коментари:

0
Маринковић залијепио тројку у стилу Кецмана! Погледајте овај потез
Фото: Printscreen/X

Кошаркаши Партизана побиједили су јутрос Сиднеј у пријатељској утакмици резултатом 93:90.

Гледали смо отворену кошарку са много лепих потеза, међу којима се један посебно издваја, и то у режији Вање Маринковића.

Капитен црно-бијелих је на крају треће дионице извео несвакидашњи потез који је одушевио све присутне. Он је са готово цијелог терена, уз звук сирене, лансирао лопту која је прошла кроз обруч и изазвала ерупцију одушевљења на трибинама.

Сличан покушај имао је и Милтон у првом полувремену, али његов шут стигао је за нијансу прекасно и није признат. Ипак, Вања је успио, брзо је реаговао након примљеног коша и вратио предност свом тиму.

Погледајте тројку Вање Маринковића:

Подијели:

Тагови:

Vanja Marinković

КК Партизан

trojka

Košarka

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Повреда Богдана Богдановића на мечу против Португала

Кошарка

Богдановић се вратио тренинзима

1 д

0
Лука Дончић открио гдје ће завршити каријеру

Кошарка

Лука Дончић открио гдје ће завршити каријеру

2 д

0
Србин постао најмлађи дебитант у историји Барселоне

Кошарка

Србин постао најмлађи дебитант у историји Барселоне

3 д

0
Пешић постао члан Куће славних

Кошарка

Пешић постао члан Куће славних

3 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

10

Нова правила у Звездама Гранда! Седам чланова жирија, а осам ментора

14

01

Обустава саобраћаја у Бањалуци

13

57

Нина Бадрић посјетила Острог

13

49

Шта је мотив убиства Чарлија Кирка? Истрага открива прве детаље

13

29

Бака (70) угризла питбула за врат како би спасила свог малог пса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner