Маринковић залијепио тројку у стилу Кецмана! Погледајте овај потез

Извор:
Курир
21.09.2025
12:21
Коментари:0
Кошаркаши Партизана побиједили су јутрос Сиднеј у пријатељској утакмици резултатом 93:90.
Гледали смо отворену кошарку са много лепих потеза, међу којима се један посебно издваја, и то у режији Вање Маринковића.
Капитен црно-бијелих је на крају треће дионице извео несвакидашњи потез који је одушевио све присутне. Он је са готово цијелог терена, уз звук сирене, лансирао лопту која је прошла кроз обруч и изазвала ерупцију одушевљења на трибинама.
Сличан покушај имао је и Милтон у првом полувремену, али његов шут стигао је за нијансу прекасно и није признат. Ипак, Вања је успио, брзо је реаговао након примљеног коша и вратио предност свом тиму.
Погледајте тројку Вање Маринковића:
Partizan’s Vanja Marinkovic shot that from Belgrade 🤯— NBL (@NBL) September 21, 2025
Watch live on Fox Sports 505, Kayo and Disney+ 📺 pic.twitter.com/yIDdoPNwS5
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму