Пешић постао члан Куће славних

17.09.2025

19:17

Коментари:

0
Пешић постао члан Куће славних
Фото: Танјуг/АП

Селектор сениорске репрезентације Србије Светислав Пешић постао је члан Куће славних шпанске кошарке.

Пешић је једини тренер који је члан класе 2025, а која ће бити крунисана 16. октобра у Љеиди, саопштено је из Кошаркашког савеза Србије.

Међу играчима који су добили престижно признање су Руди Фернандес, Ђорди Виљакампа, Луци Паскуа и Ана Белен Алваро, као и Џо Арлаускас.

Осим њих, ту су и судија Сантјаго Фернандес и два клуба "Хувентуд" и "Естудијантес".

Кућу славних је 2019. године основао Кошаркашки савез Шпаније у сарадњи са престижним листом "Ас".

У саопштењу објављеном на сајту листа "Ас" наводи се да је Пешић један од великана европских тренерских клупа.

"У Шпанији је водио `Ђирону`, са којом је освојио Фиба Куп Радивоја Кораћа 1995. године, `Валенсију`, а посебан траг оставио је у `Барселони`, са којом је освојио двије титуле првака Шпаније, три купа и прву Евролигу у историји клуба 2003. године", наводи се у саопштењу.

Кућа славних шпанске кошарке имаће од ове године 73 члана, а осим Пешића, у њој се од 2021. години налази и Божидар Маљковић.

Таг:

Светислав Пешић

Коментари (0)
