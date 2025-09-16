Јанису "пала клапна": Псовао турску заставу

16.09.2025
Грчки кошаркаш Јанис Адетокумбо додатно је допринео лошим односима са репрезентативцима Турске, који су ескалирали током Европског првенства.
Двије државе, које имају бурну како прошлост тако и садашњост, су се састале у полуфиналу Евробаскета у Риги гдје је екипа Ергина Атамана убједљиво славила.
Није се све завршило на терену, а раније сте могли да читате о спорним објавама Алперена Шенгуна на друштвеним мрежама.
Адетокумбо није штедио ријечи када је говорио о центру Хјустона, са којим се није ни поздравио када су изабрани у идеалну петорку. Послије побједе над Финском у мечу за треће мјесто, Јанис је бурно реаговао када је, током уживо укључења из свлачионице на друштвеним мрежама, неко од његових пратилаца у коментарима објавио заставу Турскке
"Склони ту је*ену заставу Турске одавде. Склањај је", рекао је Адетокумбо.
За сада нема реакција званичних тијела, док је у Турској овај чин звијезде Милвокија наишао на очекивану осуду.
Јанис је за Грчком стигао до бронзе, што је његово прво одличје са репрезентацијом на великом такмичењу, пише б92.
