Јанису "пала клапна": Псовао турску заставу

16.09.2025

14:21

Јанису "пала клапна": Псовао турску заставу
Грчки кошаркаш Јанис Адетокумбо додатно је допринео лошим односима са репрезентативцима Турске, који су ескалирали током Европског првенства.

Двије државе, које имају бурну како прошлост тако и садашњост, су се састале у полуфиналу Евробаскета у Риги гдје је екипа Ергина Атамана убједљиво славила.

Није се све завршило на терену, а раније сте могли да читате о спорним објавама Алперена Шенгуна на друштвеним мрежама.

Адетокумбо није штедио ријечи када је говорио о центру Хјустона, са којим се није ни поздравио када су изабрани у идеалну петорку. Послије побједе над Финском у мечу за треће мјесто, Јанис је бурно реаговао када је, током уживо укључења из свлачионице на друштвеним мрежама, неко од његових пратилаца у коментарима објавио заставу Турскке

"Склони ту је*ену заставу Турске одавде. Склањај је", рекао је Адетокумбо.

За сада нема реакција званичних тијела, док је у Турској овај чин звијезде Милвокија наишао на очекивану осуду.

Јанис је за Грчком стигао до бронзе, што је његово прво одличје са репрезентацијом на великом такмичењу, пише б92.

Janis Adetokumbo

Turska

Грчка

zastava

