Колико Београд заради од сплавова?

Градоначелник Београда Александар Шапић изјавио је данас да је град Београд први пут приходовао од лицитирања за закуп мјеста за сплавове и навео да је на рачун града уплаћено 72 милиона динара за закупе.
Шапић је то рекао на конференцији за медије, на којој је изнио резултате Београда у протеклом периоду и представио пресјек стања инфраструктурних радова у граду.
Он је навео да је трг Николе Пашића потпуно завршен и да је спреман да прими саобраћај када услови буду дозволили, што је случај и са улицом Драгослава Јовановића.
Додао је да је град успио да пусти у саобраћај кружни ток на Тргу Републике, заједно са околним улицама, и навео да је данас почео да се ради постамент од камена, док ће се за сат који треба да стоји на Тргу „чекати“ пар недјеља да стигне.
„Завршићемо овај постамент, остаће само да се постави сат. Очекујемо да ћемо и све околне радове завршити са постављањем жардињера. Покушаћемо да оплеменимо Трг, да буде мало више растиња, зеленило“, рекао је Шапић и додао да ће и на Теразијама да се уради још један постамент на новоизграђеном кружном току.
Навео је да радови на тзв. „линијском парку“ иду својим током и додао да ће прве фазе бити завршене на прољеће наредне године.
Шапић је казао да ће на дијелу кеја код Куле Небојша остати позиције за само пет сплавова, додајући да Србијаводе тренутно раде чишћење тог дијела кеја.
Подсјетио је да су завршени радови на раскрсници Тошиног бунара и Париске комуне и навео да ће бити проширена Студентска улица, као и да ће на мјесту раскрснице код КБЦ Бежанијска коса бити изграђен кружни ток.
Навео је да постоје планови да се Тошин бунар прошири са двије на три траке по принципу Драјзерове улице, гдје је додата још једна трака која је реверзибилна.
Када је у питању тзв. „Нови српски мост“ преко Саве, рекао је да градња иде својом динамиком и да ће мост бити завршен на прољеће 2027. године, али да ће покушати да га заврше до краја 2026. године.
„Кренули смо сада радове у Булевару Војводе Мишића. Желимо да и Булевар Војводе Мишића изгледа исто као Теодора Драјзера и да ту добијете три траке са светлосном сигнализацијом и да то сада најужи чеп и највеће гушење које се ствара такође потпуно отворимо. Очекујемо ту да ће ти радови бити готови до нове године“, рекао је Шапић.
