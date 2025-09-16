Добојлија оцу крао пензију и пријетио му убиством

Извор:
АТВ
16.09.2025
13:22
Коментари:0
Основни суд у Добоју одредио је једномјесечни притвор Р.М. (42) из Добоја због сумње да је поткрадао свог оца коме је узимао пензију и пријетио му убиством!
Тужилаштво Р.М. на терет ставља да је починио кривична дјела насиље у породици и крађа.
”Осумњичени се терети да је у дужем временском периоду и континуирано примјеном насиља, пријетњом да ће напасти на живот или тијело те дрским и безобзирним понашањем угрожавао спокојство свог оца М.З., тако што је од фебруара до 12. августа 2025.године у породичној кући оштећеног, дрским и безобзирним понашањем угрожавао његово спокојство и узимао му пензију и више наврата упућивао му озбиљне пријетње да ће га убити, што је код оштећеног изазивало озбиљан страх за његов живот”, саопштило је ОЈТ Добој.
Хроника
Син пријетио мајци због џоинта, предложен му притвор
Додају да је осумњичени 12. августа из породичне куће оца противправно присвојио покретне ствари.
Притвор је одређен због опасности од понављања дјела.
Регион
2 д0
Хроника
4 д0
Хроника
2 седм0
Хроника
2 седм0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму