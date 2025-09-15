Син пријетио мајци због џоинта, предложен му притвор

Извор:
Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву затражило је одређивање једномјесечног притвора за Ђ.М. из Источног Новог Сарајева осумњиченом за насиље у породици над својом мајком којој је пријетио да ће је ”сравнити са земљом” јер му је одузела џоинт.
У ОЈТ Источно Сарајево наводе да је Ђ.М. прошле седмице примјеном насиља, пријетњама, те дрским и безобзирним понашањем угрозио спокојство и душевно здравље своје мајке Б.М.
”Након што му је мајка одузела џоинт, који је запалио, обратио јој се ријечима: ”Врати ми тај џоинт да те не бих са земљом сравнио“. Потом је, у три сата иза поноћи, пустио гласну музику и тражио од своје мајке паре за шишање. Када је одбила да му да новац, поново је пријетио ријечима: `Немој да се играш, немој да ти кућу запалим и јави колегама да ћеш каснити ујутру јер нећеш имати чиме отићи на посао`”, саопштило је ОЈТ Источно Сарајево.
Додају да је Ђ.М. сутрадан у више наврата мајку звао на телефон и слао јој писане и гласовне поруке у којима ју је вријеђао, псовао породицу, називао погрдним именима ”курво, олошу”.
”Након тога опет је послао гласовну поруку у којој јој је рекао”: Запалићу ти кућу транспарентно од које ће остати само пепео”. Када се Б.М. вратила с посла око 15.15 часова у кухињи је затекла нож забијен у крилу висеће кухиње”, наводи ОЈТ Источно Сарајево.
Појашњавају да је притвор затражен због бојазни да ће осумњичени Ђ.М. боравком на слободи поновити кривично дјело.
О притвору ће одлучивати Основни суд у Сокоцу.
