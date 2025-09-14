Logo
Рукама и продужним каблом тукао и давио партнерку, па ухапшен

Извор:

РТЦГ

14.09.2025

12:07

Рукама и продужним каблом тукао и давио партнерку, па ухапшен
Фото: Pexels

Основно државно тужилаштво у Подгорици одредило је 13. септембра 2025. године задржавање осумњиченом Ф.Н. из Подгорице. Сумња се да је извршио кривично дјело насиље у породици или породичној заједници.

Тужилаштво наводи да је Ф.Н. у раним јутарњим часовима у стану у којем живи са ванбрачном партнерком К.Б физички напао оштећену наносећи јој тјелесне повреде.

Пољска

Свијет

Пољска потврдила: Није било повреде њеног ваздушног простора

"Напад је укључивао више удараца рукама, коришћење продужног кабла и стискање врата рукама", наводи се у саопштењу, преноси РТЦГ.

насиље у породици

Црна Гора

