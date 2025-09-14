Осумњичени чланови Удружења "Пантер" предати Тужилаштву КС

Аутор:Огњен Матавуљ
14.09.2025
11:47
Коментари:0
Осумњичени чланови Удружења "Пантер" Исмет Поробић, Алдин Чанчар, Јасмин Хаџић, Алем Хаџић и Семир Султановић предати су у надлежност Тужилаштва КС.
Биће задржани 24 сата и у том законском року, одступајуће тужитељке одлучиће о евентуалном приједлогу за притвор.
