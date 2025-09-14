Директор ФБИ иде на саслушање због Чарлија Кирка

Извор:
Директор ФБИ Каш Пател суочава се са саслушањем у америчком Конгресу због наводних пропуста у вођењу истраге о убиству америчког патриоте Чарлија Кирка и погрешне објаве да је осумњичени за убиство у притвору, што се касније показало као нетачно.
Пател ће у уторак и сриједу сјести пред одборе за правосуђе Сената и Представничког дома, гдје ће одговарати на питања о начинима на које је ФБИ управљао овом истрагом.
Демократе планирају да током саслушања поставе питања и о другим контроверзама попут смјене виших службеника ФБИ‑а због наводног политичког притиска, промјене приоритета агенције која сада даје већи значај борби против илегалних миграција и уличног криминала, као и истрага које су покренуте на захтев предсједника Сједињених Држава Доналда Трампа након завршетка истраге о Русији, пренио је данас АП.
Трамп је претходно похвалио Патела због брзине којом је ФБИ идентификовао и ухапсио оптуженог за убиство Кирка, Тајлера Робинсона. Према извјештајима, Пател је у објави на друштвеној мрежи Икс навео да је "осумњичени за стравично убиство Чарлија Кирка сада у притвору", што су локалне власти потом демантовале јер су два приведена лица била ослобођена а пуцњава је још увијек била у току, пише Б92.
