Неочекиван прелазак: Фудбалер Црвене звезде облачи дрес Партизана

Талентовани бек Данило Булатовић заменио је опрему Црвене звезде за ону из Телеоптика, филијале Партизана.
Булатовић је поникао у редовима црвено-бијелих, док је једну сезону провео на позајмици у омладинцима Звездине филијале - Графичара, пише "Меридијан спорт".
Занимљиво је да је момак рођен 2007. године био у генерацији са Андријом Максимовићем, Вељком Милосављевићем, Василијем Костовим, Страхињом Стојковићем, Алексом Дамјановићем, све садашњим и бившим првотимцима Звезде.
Булатовић се најбоље сналази на позицији десног бека, управо оној за коју су у Телеоптику процијенили да им је највише дефицитарна.
