Медведев одликован Орденом за заслуге за отаџбину

Извор:
СРНА
14.09.2025
10:25
Коментари:0
Руски предсједник Владимир Путин одликовао је замјеника предсједника Савјета безбједности Русије и предсједника странке Јединствена Русија Дмитрија Медведева Орденом за заслуге за отаџбину четвртог степена, преноси агенција РИА Новости.
"За велики допринос јачању руске државности и обезбјеђивању националне безбједности Руске Федерације, додијелити Орден за заслуге за отаџбину, 4. степена, Дмитрију Анатољевичу Медведеву", наводи се у документу, објављеном на интернет страници званичне публикације правних аката.
Медведев данас слави свој 60. рођендан.
