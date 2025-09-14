Logo
Large banner

Медведев одликован Орденом за заслуге за отаџбину

Извор:

СРНА

14.09.2025

10:25

Коментари:

0
Медведев одликован Орденом за заслуге за отаџбину
Фото: Танјуг/АП

Руски предсједник Владимир Путин одликовао је замјеника предсједника Савјета безбједности Русије и предсједника странке Јединствена Русија Дмитрија Медведева Орденом за заслуге за отаџбину четвртог степена, преноси агенција РИА Новости.

"За велики допринос јачању руске државности и обезбјеђивању националне безбједности Руске Федерације, додијелити Орден за заслуге за отаџбину, 4. степена, Дмитрију Анатољевичу Медведеву", наводи се у документу, објављеном на интернет страници званичне публикације правних аката.

Zemljotres

Свијет

Снажан земљотрес погодио Колумбију

Медведев данас слави свој 60. рођендан.

Подијели:

Тагови:

Дмитриј Медведев

odlikovanje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Снажан земљотрес погодио Колумбију

Свијет

Снажан земљотрес погодио Колумбију

1 д

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Пијан мушкарац пао са балкона и погинуо

1 д

0
Селак: Потребне оштрије казне за нападе на службена лица

Република Српска

Селак: Потребне оштрије казне за нападе на службена лица

1 д

0
Бањалука поново на мапи бањских центара Српске

Бања Лука

Бањалука поново на мапи бањских центара Српске

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

20

Ухапшен убица из Обреновца!

17

16

Израел не одустаје од ''Пјесме Евровизије'': Неколико земаља запријетило бојкотом

17

10

На сваком телефону су милиони клица, ево шта треба урадити

17

05

Василије Аџић је дао такву голчину да се Серија А огласила

17

04

Храбри полицајац спасио живот беби!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner