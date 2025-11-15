Милан Станковић показао како изгледа оброк монаха

Извор:
Милан Станковић једном приликом показао је како изгледа оброк инспирисан монашком кухињом. Пјевач је припремао хумус на води, а здрав и укусан намаз од сланутка припрема се без уља.
Станковић тврди да је савршен за свакога ко жели да ужива у једноставним, али хранљивим оброцима.
Рецепт за хумус
За припрему овог хумуса потребно је 200 грама куваних леблебија, 4 кашике тахинија, кашичица соли, пола кашичице бибера, сок од два мања лимуна, кашика сувог влашца, кашика бијелог лука у праху и зачинска паприка.
Све састојке ставите у блендер и добро их сједините. Ако је маса превише густа, додајте воду из конзерве леблебија. Мјешајте неколико минута док не добијете глатку текстуру.
- Постоји много јела која се могу припремити без иједне капи уља, а међу њима је и популарни хумус. Морате само пустити машти на вољу - изјавио је Станковић, истичући да је овај рецепт савршен за све који желе да уживају у здравим оброцима.
Готов хумус пренесите у посуду за послуживање, а остатак чувајте у тегли у фрижидеру. Прије послуживања, поспите га зачинском паприком за додатни укус и декорацију. Овај намаз можете комбиновати са поврћем, хлебом или користити као додатак главним јелима.
