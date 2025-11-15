Сенидах хитно прекинула концерт: Због Стеле Раде настала паника на бини, објављен снимак

Извор:
Пјевачица Сенидах је морала да прекине наступ у једном клубу у Загреби, када је на сцену изненада истрчала Стела Раде, побједница шоуа "Твоје лице звучи познато" и некадашња учесница Звезда Гранда.
Разлог је био њена мајка, Лидија Раде, која је стајала у првом реду, а којој је изненада позлило.
Стела је, видно уплашена, покушала да дозове помоћ и прекинула Сенидин наступ.
У коментарима поред снимка се може прочитати да је Стела на бини тражила од публике да зову Хитну помоћ, што су јој бројни пратиоци замјерили ријечима "Што сама није звала него се гурала до бине".
Када је Стела стала на бину обезбјеђење је помислило да је ријеч о обожаватељки која покушава да приђе пјевачици, па су реаговали рутински и кренули према Стели да је склоне са бине.
Тек тада је постало јасно да се ради о хитној ситуацији, а Сенида је прекинула пјесму и упутила обезбјеђење и особље мјесту гдје је била њена мајка.
"Слушајте ме, овдје доле. Провјерите одмах", казала је Сенида и унесрећеној поручила да попије мало воде.
Публика је остала у шоку док је обезбјеђење и особље клуба брзо реаговало и отишло до Стелине мајке, која је била видно лоше. Након што је ситуација стављена под контролу, Сенида је смирила публику, захвалила на разумијевању и наставила наступ.
