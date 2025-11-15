Огласила се Мирка: Ево шта сада ради

Извор:
Телеграф
15.11.2025
09:27
Коментари:0
Глумица Мирка Васиљевић (34) важи за једну од најлепших жена на јавној сцени.
Упркос томе што је мајка четворо дјеце, Мирка је прави пример жене која и након порођаја брине о свом изгледу и дјелује као да се никад није ни порађала.
Феноменални изглед којим се Мирка може похвалити а између осталог мислимо на савршену фигуру, дугује тренинзима и дисциплини али прије свега здравој храни којој је окренута.
Глумица је активна на друштвеним мрежама те често подјели како припрема храну а недавно је показала како започиње дан, односно јутро.
Савјети
Три свакодневна предмета из кухиње која не бисте смјели прати у машини за суђе
Псилијум љуспице су природан извор влакана и одличне су за варање, а имају и многе друге бенефите за организам. Умешам их у шољу за јогурт свако јутро, попијем на празан стомак пре витамина и суплемената - написала је Мирка док је правила напитак.
Подсјетимо, домаћи медији пренели су да је Вујадин Савић у јеку скандала са А. К. напустио Србију и отишао у Француску.
- Вујадин је недавно отпутовао у Француску, гдје планира да остане дуже време. Мирка и дјеца су за сада у Београду, али и они ће му се ускоро придружити. Желе да се удаље од цијеле ситуације и да медијска бука око овог случаја прође. Тамо има пријатеље и пословне контакте, па планира да се одмори и посвети новим пословним ангажманима који нису везани за Србију – рекао је извор за "Свет" и додао:
Цијела ситуација га је потпуно уздрмала. Вујадин је неко ко никада није волио да се јавно експонира, а ова медијска пажња му јако тешко пада. Није желио да даје изјаве нити да додатно подгрева причу. Жели да заштити породицу, јер сматра да је то једино важно. Мирка је била изгубљена због свега, међутим, она и Вујадин су водили дуге разговоре... Наравно, њој није лако, али њен приоритет су дјеца и мир у породици. Све вријеме се труди да у кући влада нормална атмосфера, иако им јавност не да мира. Много је осуда и разних прича, а с тим треба изаћи на крај.
(телеграф)
Савјети
5 ч0
Хроника
5 ч0
Регион
5 ч1
Хроника
5 ч0
Сцена
19 ч0
Сцена
22 ч0
Сцена
23 ч1
Сцена
1 д0
Најновије
Најчитаније
14
00
13
56
13
50
13
49
13
46
Тренутно на програму