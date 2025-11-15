Возачу из Хрватске пријети затвор због 40 литара ракије

15.11.2025
09:09
Коментари:1
Возачу из Хрватске пријети затвор након што му је полиција у аутомобилу пронашла 40 литара домаће ракије од крушке.
Како су саопштили из Полицијске управе пожешко-славонске, све се догодило у саобраћају у Улици краља Томислава у месту Чаглин, источно од Пожеге, у сриједу око 16.45 сати.
Занимљивости
Поскупљује ракија?
Ракија је пронађена у гепеку возила у четири пластична канистра, преноси Даница.хр.
"Полицијски службеници су у саобраћају затекли 43-годишњег возача који је у личном аутомобилу превозио око 40 литара алкохолног пића (ракије) без надзорних маркица Министарства финансија Републике Хрватске. Против њега слиједи кривична пријава због почињеног кривичног дјела недозвољене трговине", саопштили су из пожешке Полицијске управе у петак.
Под кривичним дјелом недозвољена трговина пише: "Ко неовлашћено купује, продаје, преноси или размјењује предмете или робу чији је промет забрањен или ограничен, ако тиме није почињено неко друго кривично дјело за које је прописана строжа казна, казниће се казном затвора до три године."
Осим тога, "предмети и роба недозвољене трговине ће се одузети", стоји у Кривичном закону Републике Хрватске.
Најновије
Најчитаније
14
00
13
56
13
50
13
49
13
46
Тренутно на програму