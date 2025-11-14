Logo
Пијан вријеђао супругу пред дјецом и пријетио јој да ће је убити

14.11.2025

19:20

Nasilje nad ženama, silovanje, porodično nasilje
Фото: Unsplash

Основно државно тужилаштво (ОДТ) у Подгорици одредило је задржавање Д.Ж. због кривичног дјела насиље у породици или у породичној заједници.

Постоји основана сумња да је претходног дана, око 3:00 часа, у породичном стану, у алкохолисаном стању и под дејством психоактивних супстанци, пријетио супрузи да ће је усмртити, у присуству малољетне дјеце, физички је напао и упућивао увреде, саопштено је из ОДТ Подгорица, преносе Вијести.

Полиција ФБиХ

Хроника

Познат идентитет полицајца који је претукао супругу

Додаје се да је након тога, осумњичени, како се сумња, захтевао од супруге да га одведе до бензинске пумпе, где је из возила узео ватрено оружје које је држао скривено. По повратку, током вожње као и по доласку испред зграде, осумњичени је руковао оружјем и испалио хитац – саопштено је.

Коментари (0)
