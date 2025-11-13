Познат идентитет полицајца који је претукао супругу

13.11.2025
20:32
Коментари:0
Стравичан случај догодио се вечерас у Сарајеву када је мушкарац који је припадник Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево претукао своју супругу.
Жена је приступила у Полицијску управу Нови Град како би пријавила свог супруга да је претукао.
Хроника
Стравичан случај у Сарајеву: Полицајац претукао супругу!
Како пише Аваз, ријеч је о Ернаду Ефендићу којег је вечерас тражила интервентна полиција.
Ефендић се налазио на послу, на терену. Ради се о припаднику саобраћајне полиције МУП КС.
Подсјећамо, он је ухапшен вечерас.
Хроника
2 ч0
Регион
7 ч0
Регион
10 ч0
Хроника
1 д0
Најновије
Најчитаније
22
09
22
02
21
56
21
47
21
41
Тренутно на програму