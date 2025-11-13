Logo
Познат идентитет полицајца који је претукао супругу

13.11.2025

20:32

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Стравичан случај догодио се вечерас у Сарајеву када је мушкарац који је припадник Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево претукао своју супругу.

Жена је приступила у Полицијску управу Нови Град како би пријавила свог супруга да је претукао.

policija fbih

Хроника

Стравичан случај у Сарајеву: Полицајац претукао супругу!

Како пише Аваз, ријеч је о Ернаду Ефендићу којег је вечерас тражила интервентна полиција.

Ефендић се налазио на послу, на терену. Ради се о припаднику саобраћајне полиције МУП КС.

Подсјећамо, он је ухапшен вечерас.

