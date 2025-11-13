Осумњичени за превару Нове банке предат Тужилаштву

Извор:
АТВ
13.11.2025
16:53
Стефано Салкановић, осумњичени за покушај преваре Нове банке у Бањалуци предат је у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци.
Салкановића ће у наредна 24 сата испитати поступајући тужилац који ће након тога донијети одлуку о евентуалном приједлогу за притвор.
Друга двојица осумњичених М.М. и В.М. су након криминалистичке обраде пуштени да се бране са слободе.
Подсјетимо, група је ухапшена синоћ у Бањалуци.
Како је АТВ већ писао, у питању покушај преваре повезан са банкоматом. Сумњиво понашање ухапшених на банкомату Нове банке примијетио је радник обезбјеђење који је након тога закључао врата банке те задржао осумњичених до доласка полиције.
