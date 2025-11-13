Logo
Осумњичени за превару Нове банке предат Тужилаштву

Извор:

АТВ

13.11.2025

16:53

Коментари:

1
Осумњичени за превару Нове банке предат Тужилаштву
Фото: АТВ

Стефано Салкановић, осумњичени за покушај преваре Нове банке у Бањалуци предат је у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци.

Салкановића ће у наредна 24 сата испитати поступајући тужилац који ће након тога донијети одлуку о евентуалном приједлогу за притвор.

Друга двојица осумњичених М.М. и В.М. су након криминалистичке обраде пуштени да се бране са слободе.

превара нова банка

Хроника

Драма у Бањалуци! Троје ухапшених у центру града

Подсјетимо, група је ухапшена синоћ у Бањалуци.

Како је АТВ већ писао, у питању покушај преваре повезан са банкоматом. Сумњиво понашање ухапшених на банкомату Нове банке примијетио је радник обезбјеђење који је након тога закључао врата банке те задржао осумњичених до доласка полиције.

Нова банка превара

Хроника

Детаљи драме у Бањалуци: Превара од 60.000 КМ

