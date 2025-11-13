Случај "Монумент": МУП Српске изузео документацију од Саше Ковачевића

Извор:
АТВ
13.11.2025
16:25
МУП Републике Српске изузео је пословну документацију од бијељинског бизнисмена Саше Ковачевића у оквиру провјера у вези са наводним незаконитостима приликом куповине хотела ”Monument” на Козари, сазнаје АТВ.
Начелник Одјељења за односе с јавношћу МУП-а Републике Српске Мирна Миљановић каже да полицијски службеници под надзором Окружног јавног тужилаштва Приједор врше провјере које се односе на поступак куповине хотел ”Monument” на Козари.
”С тим у вези изузета је пословна документација која је предмет анализе с циљем утврђивања околности, чињеничног стања, услова продаје и исплате купопродајне цијене за наведени објекат, као и уговорених, а и неизвршених обавеза по купопродајном уговору”, рекла је Миљановић.
Према незваничним информацијама Ковачевић је 2022. године на лицитацији купио хотел ”Monument” за 3,1 милиона марака, са обавезом запослења радника и улагања. Уговором је наводно било одређено да је дужан да запосли још 15 радника, те да у хотел уложи додатних 1,5 милиона марака и наставити са радом најмање пет година. Међутим, обавезе нису испоштоване, а наводно је од укупног износа исплаћено сaмо 400.000 КМ, што је предмет даље истраге.
Занимљиво је да је Ковачевић уговор потписао у августу 2022. године, односно само три мјесеца након што је пуштен из притворa у којем се налазио одлуком Суда БиХ након што је ухапшен у акцији ”Ира” у предмету против Жељка Радовановића и других осумњичених за организовани криминал у вези са трговином дроге, те прометом оружја. Истрага у том предмету није окончана, нити је оптужница подигнута.
Ковачевић је привођен и прошле године због умијешаности у напад на некадашњег директора Цивилне заштите Републике Српске Милана Новитовића у Градишци.
