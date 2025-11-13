Зеничанин на необичан начин производи струју - не плаћа ништа

Извор:
АТВ
13.11.2025
12:31
Коментари:0
У селу Бабино код Зенице живи Мирнес Ђулан, човјек који је доказао да се знање, упорност и сналажљивост могу претворити у чисту енергију.
Професионални зидар с више од двадесет година искуства, мистрију и фангле замијенио је електричним алатима те се посветио — струји.
Хроника
Огласила се бањалучка полиција о покушају преваре банке
Наиме, овај самоуки иноватор можда је и једини у Босни и Херцеговини који је од отпадних материјала направио властиту електрану. И то не било какву — његов систем, који комбинује вјетроелектрану и соларне панеле, успјешно ради већ неколико година и у потпуности задовољава потребе његовог домаћинства. Љети његов рачун за струју износи нула марака, наводи видео-новинар Срећко Стиповић у својој репортажи на Јутјубу.
Мирнес скупља старе лименке, топи их и од алуминијума израђује дијелове за вјетротурбине. На бувљацима проналази старе електро-моторе, скутере и литературу о обновљивим изворима енергије. Од тих дијелова сам израђује и усавршава властите електране. Нове компоненте ријетко купује јер, како каже, “за то треба новац којег нема — али воље и идеја увијек има”.
У његовој радионици, која је и сама велики потрошач енергије, све функционише беспријекорно. Када је прије неколико година село остало три дана без струје, Мирнес је своју електрану уступио комшијама за пуњење УПС уређаја како би могли гријати своје домове.
Хроника
Несхватљиво: Кипом камиона ударио у надвожњак ауто-пута 9. јануар
Данас израђује и покретне турбине за потоке и мање ријеке, користи водоводне цијеви за лопатице, а генераторе израђује од скутера. Његови пројекти изазивају све веће занимање, па га комшије често зову да им помогне поправити соларне или вјетро електране.
Мирнес вјерује да је будућност БиХ у обновљивим изворима енергије.
“За десет година свака ће кућа имати соларе на крову и вјетрењачу у дворишту. А неко ће то морати поправљати и одржавати”, каже са смијешком овај самозатајни иноватор.
Његова прича показује да одржива енергија не мора бити скупа, него — паметна и домаћа.
Хроника
3 ч0
Свијет
3 ч0
Савјети
4 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
Најчитаније
16
09
16
03
16
02
15
59
15
54
Тренутно на програму