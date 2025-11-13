Осуђен разбојник из Кикинде: Упадао људима у куће, па их везивао и пријетио им смрћу

13.11.2025
12:27
Кикинђанин Б. И. правоснажно је осуђен на шест и по година затвора због четири разбојништва која је починио прије осам година у Новом Милошеву и Јарковцу.
Кривични поступак против Б. И. и С. Н, обоје из Кикинде, правоснажно је окончан пресудом Апелационог суда у Новом Саду, којом су одбијене жалбе окривљеног и јавног тужиоца као неосноване, те је потврђена првостепена пресуда Вишег суда у Зрењанину.
Према пресуди, Б. И. је проглашен кривим за четири разбојништва, док је С. Н. ослобођена оптужби јер није доказано да је била дио разбојничке групе нити да је по претходном договору са Б. И. учествовала у извршењу дјела.
Б. И. је осуђен на јединствену казну затвора у трајању од шест и по година, а поред тога обавезан је да сноси трошкове кривичног поступка и да оштећенима надокнади испостављене имовинско-правне захтјеве.
Како се наводи у пресуди, у априлу и мају 2017. године, у Новом Милошеву и Јарковцу, Б. И, по претходном договору са непознатом особом, неовлашћено је улазио у куће више оштећених лица.
Употребом силе, везујући им руке селотејп траком и лисицама, и уз пријетњу да ће их убити уколико не открију гдје се налази новац и златни накит, одузимао је покретне ствари и новац у укупној вриједности већој од пола милиона динара.
