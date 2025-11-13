Logo
Полиција Српске у кући коју користи држављанин Словеније пронашла пушке

Аутор:

Стеван Лулић

13.11.2025

11:29

Одузета пушка
Фото: ПУ Добој

Полиција у Дервенти јуче је заплијенила више комада оружја из куће коју користи држављанин Словеније Д.Ж.

Током претреса полиција је пронашла двије аутоматске пушке, једну ваздушну пушка, 95 метака калибра 7,62 мм и два такозвана "боксер".

Одузета ваздушна пушка
Одузета ваздушна пушка

О догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво Добој.

"Након документовања предмета, против наведеног лица Окружном јавном тужилаштву Добој биће достављен извјештај о извршеном кривичном дјелу Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја", кажу у Полицијској управи Добој.

Одузета пушка
Одузета пушка

Оружје

Полиција

Дервента

