Пајић за АТВ: "Покушај преваре је успјешно спријечен"

Покушај преваре банкомата у Новој банци успјешно је спријечен, рекао је за АТВ руководилац корпоративних комуникација Нове банке Стефан Пајић.
"Током вечери запослени Нове банке и припадници обезбјеђење примјетили су сумњиво понашање непознатих лица. Поштујући протоколе одмах су реаговали и обавијестили полицију. Лица су ухапшена, а покушај преваре је успјешно спријечен", рекао је Стефан Пајић, руководилац корпоративних комуникација Нове Банке.
Пајић појашњава да није било покушаја пљачке банке већ покушај злоупотребе банкомата, као и да је истрага у току.
Како АТВ сазнаје, у питању је покушај преваре повезан са банкоматом. Сумњиво понашање ухапшеног тројца на банкомату Нове банке примијетио је радник обезбјеђење који је након тога закључао врата банке те задржао осумњичене до доласка полиције.
