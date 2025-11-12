Logo
Бањалучани се жале на хладне радијаторе, ко је крив?

Аутор:

Теодора Беговић

12.11.2025

19:20

Радијатор гријање
Фото: Pexels

На релацији Екотоплана - Град - скупштинска већина, колатерална штета су грађани Бањалуке. Упркос свим жалбама и пријавама, радијатори су млаки или потпуно хладни у већини насеља.

Синиша Џида са Старчевице каже да је у његовој згради 60 одсто грађана искључено са градске топлане, а врхунац приче је комшија који се у овим хладним данима грије на дрва.

''Наше искуство је јако лоше, 60 од сто станара се искључило. Комшија се грије на дрва јер је плаћао гријање које није имао...'', рекао је за АТВ, Синиша Џида.

илу-термостат-12112025

Савјети

Ово је идеална температура термостата зими

Провјерили смо каква је ситуација у осталим бањалучким насељима.

Анкета:

- Ја сам као и већина грађана јако незадовољна. Недавно сам писала и жалбу тражећи да укључе гријање. Није само проблем гријање колико то што се оглуше на жалбе и не санирају проблем.

- Нисам задовољан, грију они, али јако слабо.

- Некад грију добро, некад не грију. Тренутно је ситуација добра. Живим у Борику.

- Задовољан сам. Моћже мало боље, али је океј.

Из Заједнице етажних власника поручују да није само проблем у цијевима и инсталацијама, већ и у испоруци топлотне енергије. ЗЕВ се обраћао на све адресе, али ништа није уродило плодом.

''Океј, нека буде да је до улаза њихово, а у згради наше. Ја сматрам, као и већина грађана, да не испоручују довољно топлотне енергије. Сматрам да имамо јако лош довод те енергије, самим тим не можемо имати добро гријање ако је довод енергије лош'', казао је Џида.

grijanje radijator

Бања Лука

Лоша дистрибутивна мрежа угрожава редовно снабдијевања гријањем у Бањалуци

Из Екотоплане поручују да су свјесни проблема. Ипак, под добром гријном сезоном се сматра температура од 20 степени у становима, за коју кажу да је постигнута у већини насеља. Да је лоша дистрибутивна мрежа, лоша је.

''Надам се да ћемо прије ових великих захлађења ријешити гријање'', казао је Душан Родић, из Екотоплане.

Одговорност сноси Град, тврде из Екотоплане, јер је милион и по марака колико тренутно добијају од Бањалуке, премало, с обзиром на то да су минимални трошкови око 3 милиона. Последње двије године никаког договора на ову тему није било, а да проблем постоји, сви су се сјетили у новембру. Ипак, из градске управе лоптицу пребацују на скупштинску већину.

дневна соба-клима- клима уређај

Савјети

30 одсто јефтиније гријање преко климе? Ево како

Процедура би требало да подразумијева да одговорност за поправку кварова и замјену цијеви до улаза у зграду сноси Екотоплана, док би за унутрашње инсталације требало да се брине Град кроз субвенције, реагујући на примједбе и дописе из Заједнице етажних власника. Ипак, све се свело на довољно или недовољно ложење. Док тиња из Екотоплане, тиња и незадовољство Бањалучана.

