30 одсто јефтиније гријање преко климе? Ево како

Извор:

Фактор.ба

10.11.2025

19:41

Фото: Pexel/Max Vakhtbovycn

Ово су савјети за правилно кориштење који наводно могу смањити потрошњу и до 30 одсто.

Гријна сезона је већ увелико у току, а многи се током ње одлучују управо за употребу клима уређаја.

Ово су савјети за правилно кориштење који могу смањити потрошњу струје и до 30 одсто.

Гријање помоћу клима уређаја постаје све популарнији начин гријања, посебно у прелазним мјесецима када није потребно укључивати централно гријање.

Уз правилно постављање температуре и редовно одржавање, клима уређај може пружити угодну температуру у просторији, а истовремено смањити потрошњу електричне енергије у односу на класичне системе гријања.

КЛИМЕ

Друштво

Монтери клима ових дана имају пуне руке посла

С обзиром на раст цијена електричне енергије, многе брине колики ће бити рачуни на крају мјесеца, као и на којој температури клима уређај троши најмање струје, а простор остаје угодно топао. Према савјету стручњака, оптимална температура за гријање клима уређајем је око 25 степени.

Обратите пажњу на температуру

Многи гријеше мислећи да ће простор брже загријати ако температуру поставе на вишу вриједност, али то није тачно. Клима тада ради максималном снагом дуже вријеме и троши знатно више струје. Модерне инвертер климе аутоматски прилагођавају снагу. Када простор тек почне да се загријава, уређај ради пуном снагом, али чим достигне жељену температуру, снага се смањује и потрошња енергије значајно пада.

Клима уређај

Савјети

Укључите ову функцију на клима уређају и уштедите новац

Савјети за мању потрошњу струје

Док загријава простор клима од 3,5 kW троши око 1,2 kW по сату, с друге стране, када одржава температуру, потрошња пада на само 350 W по сату. За разлику од инвертер модела, класичне климе раде стално пуном снагом што драстично повећава мјесечне рачуне за струју.

Клима

Савјети

Заборавите ТА пећи и гријалице, Срби све чешће желе њу!

Како бисте уштед‌јели, поставите температуру климе на 25 степени, што је најбољи баланс између топлине и потрошње. Други савјет стручњака је да не правите велику разлику између вањске и унутрашње температуре (максимално 10 степени), те да редовно чистите филтере и провјетравате уређај. Користите природну вентилацију, отворите прозоре када је вани топлије, искључујте климу када нисте код куће или користите тајмер.

Стручњаци поручују да правилно кориштење клима уређаја може смањити потрошњу електричне енергије и до 30 одсто током гријне сезоне. Дакле, умјесто да максимално повећавате температуру, паметно подесите климу. Рачуни ће бити мањи, а ваш дом и даље довољно топао.

