Цвијановић: СНСД је брана унитаризацији БиХ, а не СДС

10.11.2025
19:29
Коментари:1
Потпредсједница СНСД-а Жељка Цвијановић истакла је да је СНСД брана унитаризацији БиХ, а не СДС.
Цвијановићева је истакла да СНСД вјерује у ону БиХ која је уставна, а то значи да Република Српска чини 49 одсто територије БиХ и у којој се поштују њене надлежности.
"Али, тачно у такву БиХ сарајевске партије не вјерују. Оне би унитарну државу у којој су Срби и Хрвати покриће за наводну мултиетничност, а у којој Република Српска не би постојала - навела је Цвијановићева на Иксу поводом изјаве потпредсједника СДС-а Желимира Нешковића да "СНСД вјерује у БиХ више него све сарајевске партије".
У ону БиХ која је уставна, а то значи да Република Српска чини 49% територије БиХ, и у којој се поштују њене надлежности, да. — Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) November 10, 2025
pic.twitter.com/1uXPwCEXnp
Она је истакла да је таквој унитаризацији брана СНСД, а не СДС.
