Logo
Large banner

Цвијановић: СНСД је брана унитаризацији БиХ, а не СДС

10.11.2025

19:29

Коментари:

1
Цвијановић: СНСД је брана унитаризацији БиХ, а не СДС
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Потпредсједница СНСД-а Жељка Цвијановић истакла је да је СНСД брана унитаризацији БиХ, а не СДС.

Цвијановићева је истакла да СНСД вјерује у ону БиХ која је уставна, а то значи да Република Српска чини 49 одсто територије БиХ и у којој се поштују њене надлежности.

"Али, тачно у такву БиХ сарајевске партије не вјерују. Оне би унитарну државу у којој су Срби и Хрвати покриће за наводну мултиетничност, а у којој Република Српска не би постојала - навела је Цвијановићева на Иксу поводом изјаве потпредсједника СДС-а Желимира Нешковића да "СНСД вјерује у БиХ више него све сарајевске партије".

Она је истакла да је таквој унитаризацији брана СНСД, а не СДС.

Подијели:

Таг:

Жељка Цвијановић

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Станивуковић намонтирао изјаву Жељке Цвијановић, стиже тужба

Република Српска

Станивуковић намонтирао изјаву Жељке Цвијановић, стиже тужба

5 ч

0
"Ситни манипулатор" Цвијановић тужи Станивуковића, ево и због чега

Република Српска

"Ситни манипулатор" Цвијановић тужи Станивуковића, ево и због чега

5 ч

4
Предвиђене субвенције од 250.000 КМ домовима пензионера Бањалука и Требиње

Република Српска

Предвиђене субвенције од 250.000 КМ домовима пензионера Бањалука и Требиње

8 ч

0
Тадић: Судар пропагандних лажи из политичког Сарајева и истине из Бањалуке

Република Српска

Тадић: Судар пропагандних лажи из политичког Сарајева и истине из Бањалуке

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

52

Трагедија на Завршном Мастерсу: Преминула двојица навијача, један се срушио усред меча

21

47

Трамп: Ако се то деси, Америка би изгубила два билиона долара

21

29

Враћа се Александра Пријовић, ево гдје ће пјевати за Нову годину

21

23

Како препознати хронични стрес: Симптоми на које треба обратити пажњу

21

20

Огласила се Звезда: Владан Милојевић остаје без чак 19 играча

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner