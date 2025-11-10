Тадић: Судар пропагандних лажи из политичког Сарајева и истине из Бањалуке

10.11.2025
12:58
Коментари:0
Правник Огњен Тадић рекао је да је новинар Авдо Авдић у потпуности упропастио причу како Савјет безбједности Уједињених нација не именује високог представника за БиХ.
- Професионални пропагандиста Авдо Авдић у потпуности је упропастио вишегодишњу причу политичког Сарајева о томе како Савјет безбједности УН не именује високог представника за БиХ, него да то ради тзв. ПИК. Аферим - истакао је Тадић у објави у којој је поставио видео и документе који ово потврђују.
SUDAR PROPAGANDNIH LAŽI IZ POLITIČKOG SARAJEVA I ISTINE IZ BANJA LUKE! — Ognjen Tadić (@ognjen_tadic) November 10, 2025
Profesionalni propagandista A. Avdić u potpunosti upropastio višegodišnju priču političkog Sarajeva o tome kako Savjet bezbjednosti UN ne imenuje visokog predstavnika za BiH, nego da to radi tzv. PIC. Aferim! pic.twitter.com/huyOEQmOko
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
БиХ
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму