Тадић: Судар пропагандних лажи из политичког Сарајева и истине из Бањалуке

10.11.2025

12:58

Правник Огњен Тадић рекао је да је новинар Авдо Авдић у потпуности упропастио причу како Савјет безбједности Уједињених нација не именује високог представника за БиХ.

- Професионални пропагандиста Авдо Авдић у потпуности је упропастио вишегодишњу причу политичког Сарајева о томе како Савјет безбједности УН не именује високог представника за БиХ, него да то ради тзв. ПИК. Аферим - истакао је Тадић у објави у којој је поставио видео и документе који ово потврђују.

Огњен Тадић

