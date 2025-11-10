Logo
Федерални медији: Тројка се показала недорасла Додику

10.11.2025

12:18

Коментари:

0
Федерални медији: Тројка се показала недорасла Додику
Фото: АТВ

Федералне странке "тројке" показале су да су недорасле СНСД-у и ХДЗ-у БиХ, па се сада, након политичког неуспјеха, поново ослањају на ОХР "као спаситеља" упркос јасним порукама из међународне заједнице да више неће бити директног страног управљања БиХ, пишу федерални медији.

У тексту сарајевског медија се напомиње да је "тројка" у власт ушла без разумијевања политике и елементарних процедура.

"Њихова неспособност да схвате властиту немоћ, њихова недораслост предсједнику СНСД-а Милораду Додику и предсједнику ХДЗ-а БиХ Драгану Човићу и њихово инфантилно вјеровање да се државна власт може водити "позитивним наративом" довели су до овога", оцијењено је у анализи сарајевског листа.

Лист пише да су странке "тројке", покушавајући да из политичке игре избаце СНСД, направиле читав низ погрешних процјена, не уважавајући улогу Дома народа Парламентарне скупштине БиХ и стварни однос снага у заједничким институцијама.

Томислав Вукомановић

Република Српска

Додик честитао Вукомановићу: Сваки успјех спортиста из Српске нас радује

"Још у априлу Наша странка је славодобитно објавила; Смијенили смо два СНСД-овца из Савјета министара - славећи гласање у Представничком дому, али дискретно прешутјевши да без сагласности Дома народа тај чин вриједи колико и саопштење Круга 99", пише Аваз.

Према наводима Аваза, врхунац "политичке бајке" наступио је када су лидери "тројке" најавили да "избацују СНСД из власти" и праве нову коалицију са опозицијом из Републике Српске, без рачунања на став ХДЗ-а и подршке у Дому народа.

Милорад Додик

trojka

