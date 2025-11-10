Цвијановић поручила Станивуковићу: Да смо се хтјели одрећи имовине сарађивали би са твојим ментором Шмитом

10.11.2025
Наравно да ћемо сарађивати са Трамповом Америком. Да смо хтјели да се одрекнемо имовине, сарађивали би са твојим ментором Шмитом, поручила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
- Зато су предсједника Додика развлачили по судовима, док је тебе Шмит срдачно дочекивао у Сарајеву и водио по сједницама фантомског ПИК-а. Баш као што си и ти пред њега простирао црвени тепих и са њим парадирао по Бањалуци, док је он наметао антисрпске одлуке и иживљавао се над институцијама Републике Српске - поручила је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.
Било би добро да се за почетак позабавиш уређивањем и развојем Бањалуке, Цвијановић каже, умјесто што се бавиш великим темама које очигледно не разумијеш.
- И још нешто, мораш да знаш да се у политици не купује све новцем, већ да се много тога мора учити и научити - поручила је Цвијановићева.
