Цвијановић поручила Станивуковићу: Да смо се хтјели одрећи имовине сарађивали би са твојим ментором Шмитом

10.11.2025

11:28

Цвијановић поручила Станивуковићу: Да смо се хтјели одрећи имовине сарађивали би са твојим ментором Шмитом
Фото: АТВ

Наравно да ћемо сарађивати са Трамповом Америком. Да смо хтјели да се одрекнемо имовине, сарађивали би са твојим ментором Шмитом, поручила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

- Зато су предсједника Додика развлачили по судовима, док је тебе Шмит срдачно дочекивао у Сарајеву и водио по сједницама фантомског ПИК-а. Баш као што си и ти пред њега простирао црвени тепих и са њим парадирао по Бањалуци, док је он наметао антисрпске одлуке и иживљавао се над институцијама Републике Српске - поручила је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.

Било би добро да се за почетак позабавиш уређивањем и развојем Бањалуке, Цвијановић каже, умјесто што се бавиш великим темама које очигледно не разумијеш.

- И још нешто, мораш да знаш да се у политици не купује све новцем, већ да се много тога мора учити и научити - поручила је Цвијановићева.

Жељка Цвијановић

Драшко Станивуковић

