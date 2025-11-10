Српским љекарима ускраћена медицинска документација генерала Младића

Извор:
Здравствено стање генерала Ратка Младића је непромијењено, а српским љекарима током недавне посјете генералу у притворској болници у Хагу није дата медицинска документација, која је само дан касније дата љекару којег је ангажовао хашки суд, рекао је генералов син Дарко Младић.
- Био сам са кћерком код оца у посјети прошле недјеље. Наши љекари су послали извјештаје, то смо документовали. Наши љекари су имали јако кратку посјету, нажалост, дали су им само сат и по времена и нису им подијелили комплетан материјал - рекао је Дарко Младић.
Он је истакао да је интересантно да је само дан након посјете српских љекара, код генерала Младића био неуролог кога је Хашки суд ангажовао као независног експерта, а њему су, за разлику од српских стручњака, дали на увид 36 страница медицинског материјала.
- Нејасно је из којих разлога ускраћују нашим љекарима материјале - нагласио је Младић.
Српски љекари, додао је он, констатовали су проблеме који већ постоје и који се погоршавају.
- Он се држи како се држи. Има неуролошке, кардиоваскуларне, проблеме са бубрезима, са шећером, са декубитисом, остеомијелитисом /инфекција костију/ као посљедица декубитиса, има когнитивне проблеме - навео је он.
Дарко Младић је подсјетио да је генерал већ од маја под палијативном његом.
- Значи да су одустали од неког лијечења. Он више од годину дана ни уз помоћ физиотерапеута није стао на ноге - рекао је Младић.
Дарко је навео да га отац препознаје и да су током посљедње посјете причали.
Према његовим ријечима, генерал је и даље непокретан и лежи у кревету или је у колицима.
Бивши командант Војске Републике Српске генерал Ратко Младић преживио је у хашком притвору и болници неколико можданих удара, има неуролошке, кардиоваскуларне и уролошке проблеме који се прогресивно погоршавају и компликују.
Прошле године му је у једној холандској болници уграђен пејсмејкер, али се његово здравствено стање и даље погоршава, а од тада су му отказали и бубрези.
Међународни механизам за кривичне судове одбио је хитан захтјев одбране генерала Ратка Младића за привремено или условно пријевремено пуштање на слободу због лошег здравственог стања.
Генерал Младић ухапшен је 26. маја 2011. у Лазареву код Зрењанина, а Хашки трибунал га је 2021. године правоснажно осудио на доживотну казну затвора.
