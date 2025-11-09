Скуп у Добоју: Подршком Карану настављају се развојни пројекти у Српској

Извор:
Предсједник СНСД-а Милорад Додик вечерас је у Добоју подржао грађане да подрже кандидата ове странке за предсједника Републике Синишу Карана да би се у Српској наставили развојни пројекти.
Додик је истакао да СНСД има снагу и да глас за Карана значи гласати за Додика, те да је побједом када Карана побједи Република Српска, а тиме и Додик.
"Ми смо тим оних против којих су хтјели да се на овај начин обрачунају са нама, сада је прилика да се ми обрачунамо са њима на изборима", рекао је Додик на централном предизборном скупу СНСД-а у Добоју.
Он је захвалио добојском Градском одбору СНСД-а на величанственом дочеку и навео да је овај град мјесто успјеха СНСД-а.
Каран је истакао да се вечерас из Добоја шаљу поруке јединства које ће помоћи Републици Српској да сачува уставне и инстиционалне капацитете, да сачува српски народ.
"Република Српска је једина гаранција опстанка српског народа", истакао је Каран.
Поновио је да је глас за њега у ствари глас за Милорада Додика и оне политике које чувају Републику Српску.
Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић истакла је да је СНСД озбиљна организација која зна да препозна шта је важно, као и да у свакој прилици и неприлици донесе побједу Републици Српској.
"Ми смо у Добоју да покажемо да смо заједно, да имамо побједничког кандидата Синишу Карана, али исто тако да имамо главног побједника и ових избора а то је Република Српска", изјавила је Цвијановићева.
Члан Главног одбора СНСД-а из Добоја Борис Јеринић увјерен је да је вечерашњи скуп и велико присуство грађана показатељ да ће и ова политичка побједа бити убједљива као и прије три године, јер побједа за Синишу Карана је уједно побједа за Милорада Додика, односно побједа за Републику Српску.
Подршку Карану до изборне побједе пружили су и представници коалиционих партнера.
Предсједник СП-а Петар Ђокић поручио је да ће неупитном побједом и избором Синише Карана за предсједника Републике Српске бити настављена политика заштите Српске кроз јачање њених институције и да у тој борби има подршку коалиционих партнера.
"Ми смо одговорни и савјесни људи одлучни да одбранимо Републику Српску", нагласио је Ђокић и напоменуо да су прозрели подмукле игре Запада који даје подршку опозиционим стракама.
