Блануша у Прњавору: Искрено вјерујем у побједу

Извор:
СРНА
09.11.2025
18:03
Коментари:2
Кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске Бранко Блануша рекао је на вечерашњем предизборном скупу у Прњавору да вјерује у побједу на пријевременим изборима и да му је циљ да врати достојанство сваком грађанину без обзира којој странци припада.
Блануша је поручио да сви грађани морају бити једнаки пред законом и институцијама, да се буџетска и средства јавних предузећа морају користити у праве сврхе, за школе, болнице, плате и пензије.
"Наши јавни ресурси, шуме, рудна богатства треба да буду на добробит свих грађана Републике Српске због чега ћу предложити иницирање посебног фонда гдје ће дио тих средстава бити усмјерен за подршку младим и образовању", рекао је Блануша новинарима.
Он је напоменуо да ће инсистирати на испитивању поријекла имовине и процесуирању крупних случајева корупције и криминала.
"Искрено вјерујем у побједу на изборима 23. новембра. Треба да вратимо вјеру и оптимизам младим људима, сигурност нашој средњој генерацији, а достојанство борачкој популацији и пензионерима", рекао је Блануша.
Предсједник Градског одбора СДС-а Прњавор Милан Петровић изразио је увјерење да ће грађани изабрати њиховог кандидата за предсједника Републике Српске.
"Очекујемо, желимо и све ћемо урадити да ово буду фер, поштени избори, да се воља грађана испоштује", рекао је Петровић новинарима.
Република Српска
1 ч1
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч2
Најновије
Најчитаније
19
35
19
32
19
28
19
24
19
20
Тренутно на програму