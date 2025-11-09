Logo
Каран: Вјера, црква и српски народ су једно

СРНА

09.11.2025

15:30

Каран и Додик у Теслићу
Фото: Срна

Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран рекао је да су вјера, Српска православна црква и српски народ једно и да се то јединство и данас показује.

"Кроз историју, када су сви хтјели да науде и униште српски народ, уништавали су заправо српске цркве. Вјера и народ су данас једно и то смо спознали. И зато је кроз цијелу историју СПЦ била чувар српског народа, а српски народ чувар СПЦ", рекао је Каран након што је са лидером СНСД-а Милорадом Додиком обишао парохијски дом у изградњи у Теслићу.

Сунчано сунце облак

Друштво

Поново долази 20 степени - метеоролози објавили и када

Он је истакао да се данас у Спомен-храму Пресвете Тројице у Теслићу поклонио пред спомен-плочом са именима 550 српских бораца који су живот дали за Републику Српску.

Каран је нагласио да је једина формула опстанка српског народа и његовог свеукупног идентитета вјера и СПЦ, те подсјетио како је току Одбрамбено-отаџбинског рата уништено на стотину црквених објеката, парохијских домова, цркава, манастира.

mlijeko

Економија

Мљекари пријете блокадом граница: Нема вишка

Далибор Панић је у име Грађевинског одбора изразио задовољство што су данас били прилици да дочекају високу делегацију и упознају је о само објекту који се гради у порти храма, али и о томе како је једна генерација људи бранећи 150 километара линије око Теслића успјела да сачува овај град.

"Ми се налазимо на Тргу Српских бораца, гдје је опет генерација прије нас изградила овај величанствени објекат. Наша обавеза је да саградимо овај објекат у порти храма. И у име Грађевинског одбора захваљујем Додику за величанствену помоћ коју је поменуо данас", рекао је Панић.

Синиша Каран

Теслић

Црква

